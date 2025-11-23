Легкий фільм з різдвяною атмосферою, який можна подивитись на Netflix ввечері
- Новий різдвяний фільм "Різдво з колишнім" став одним з найпопулярніших на Netflix, займаючи 3 позицію.
- У фільмі знялися Алісія Сільверстоун, Олівер Гадсон, Мелісса Джоан Гарт, а сюжет розповідає про подружжя, яке планує розлучення, але проводить останнє спільне Різдво.
Якщо ви втомились від постійних виключень світла, варто влаштувати вечір перегляду цікавих фільмів. Одним із таких може стати легка різдвяна комедія під назвою "Різдво з колишнім".
Це новий фільм, прем'єра якого відбулась 9 листопада 2025 року. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про акторський склад, сюжет та покажемо трейлер.
Що подивитись ввечері всією сім'єю?
У такий важкий період для українців, коли постійні вимкнення світла вибивають із колії, кожен прагне знайти в цьому хаосі хоча б трохи легкості.
У повітрі вже потроху починає відчуватися різдвяна атмосфера. А святкова комедія під назвою "Різдво з колишнім" потрапила до списку найпопулярніших фільмів на стримінговій платформі Netflix. І не просто потрапила, а опинилася у топ-3 найпопулярніших стрічок. Тож якщо ви в пошуку легкої та атмосферної історії для всієї сім'ї, цей фільм може стати ідеальним варіантом.
У центрі сюжету – подружжя, яке давно переживає кризу у стосунках. Зрештою вони доходять висновку, що їм потрібно розлучитися, аби більше не травмувати одне одного. Однак перед розривом пара вирішує провести останнє спільне Різдво. Здавалося б, усе могло пройти ідеально: різдвяна атмосфера, ялинка, смачні страви на столі.
"Різдво з колишнім": дивіться онлайн трейлер фільму
Але несподівано на свято приїжджає нова обраниця чоловіка – і тепле родинне Різдво перетворюється на справжню катастрофу. У фіналі цієї історії стане зрозуміло, що переможе: старе кохання, яке, можливо, отримає шанс на відновлення, чи нові стосунки, що виявляться сильнішими за непросте минуле.
Головні ролі в цій різдвяній комедії виконали Алісія Сільверстоун, Олівер Гадсон, Мелісса Джоан Гарт, Пірсон Фоде та інші.
Ця стрічка подарує чудову можливість розслабитися та зануритися в атмосферу численних комедійних моментів, які дозволять від душі посміятися.
Які ще фільми стали найпопулярнішими на Netflix?
Зараз на Netflix можна знайти фільми на будь-який смак. Якщо ви не фанат фільмів із різдвяною атмосферою, зверніть увагу на інші стрічки, які увійшли до списку найпопулярніших на платформі. Серед них такі кінопроєкти:
- "Франкенштайн";
- "Манго";
- "Ебіґейл";
- "Лише уві сні";
- "Будинок з динаміту";
- "Балада про дрібного гравця";
- "Жінка з каюти № 10";
- "Кейпоп-мисливці на демонів";
- "Шрек назавжди".
Шукайте фільм для себе та рідних, приготуйте попкорн та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.