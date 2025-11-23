Це новий фільм, прем'єра якого відбулась 9 листопада 2025 року. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про акторський склад, сюжет та покажемо трейлер.

У такий важкий період для українців, коли постійні вимкнення світла вибивають із колії, кожен прагне знайти в цьому хаосі хоча б трохи легкості.

У повітрі вже потроху починає відчуватися різдвяна атмосфера. А святкова комедія під назвою "Різдво з колишнім" потрапила до списку найпопулярніших фільмів на стримінговій платформі Netflix. І не просто потрапила, а опинилася у топ-3 найпопулярніших стрічок. Тож якщо ви в пошуку легкої та атмосферної історії для всієї сім'ї, цей фільм може стати ідеальним варіантом.

У центрі сюжету – подружжя, яке давно переживає кризу у стосунках. Зрештою вони доходять висновку, що їм потрібно розлучитися, аби більше не травмувати одне одного. Однак перед розривом пара вирішує провести останнє спільне Різдво. Здавалося б, усе могло пройти ідеально: різдвяна атмосфера, ялинка, смачні страви на столі.

"Різдво з колишнім": дивіться онлайн трейлер фільму

Але несподівано на свято приїжджає нова обраниця чоловіка – і тепле родинне Різдво перетворюється на справжню катастрофу. У фіналі цієї історії стане зрозуміло, що переможе: старе кохання, яке, можливо, отримає шанс на відновлення, чи нові стосунки, що виявляться сильнішими за непросте минуле.

Головні ролі в цій різдвяній комедії виконали Алісія Сільверстоун, Олівер Гадсон, Мелісса Джоан Гарт, Пірсон Фоде та інші.

Ця стрічка подарує чудову можливість розслабитися та зануритися в атмосферу численних комедійних моментів, які дозволять від душі посміятися.

Які ще фільми стали найпопулярнішими на Netflix?

Зараз на Netflix можна знайти фільми на будь-який смак. Якщо ви не фанат фільмів із різдвяною атмосферою, зверніть увагу на інші стрічки, які увійшли до списку найпопулярніших на платформі. Серед них такі кінопроєкти:

"Франкенштайн";

"Манго";

"Ебіґейл";

"Лише уві сні";

"Будинок з динаміту";

"Балада про дрібного гравця";

"Жінка з каюти № 10";

"Кейпоп-мисливці на демонів";

"Шрек назавжди".

Шукайте фільм для себе та рідних, приготуйте попкорн та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.