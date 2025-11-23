Це новий фільм, прем'єра якого відбулась 9 листопада 2025 року. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про акторський склад, сюжет та покажемо трейлер.
Що подивитись ввечері всією сім'єю?
У такий важкий період для українців, коли постійні вимкнення світла вибивають із колії, кожен прагне знайти в цьому хаосі хоча б трохи легкості.
У повітрі вже потроху починає відчуватися різдвяна атмосфера. А святкова комедія під назвою "Різдво з колишнім" потрапила до списку найпопулярніших фільмів на стримінговій платформі Netflix. І не просто потрапила, а опинилася у топ-3 найпопулярніших стрічок. Тож якщо ви в пошуку легкої та атмосферної історії для всієї сім'ї, цей фільм може стати ідеальним варіантом.
У центрі сюжету – подружжя, яке давно переживає кризу у стосунках. Зрештою вони доходять висновку, що їм потрібно розлучитися, аби більше не травмувати одне одного. Однак перед розривом пара вирішує провести останнє спільне Різдво. Здавалося б, усе могло пройти ідеально: різдвяна атмосфера, ялинка, смачні страви на столі.
"Різдво з колишнім": дивіться онлайн трейлер фільму
Але несподівано на свято приїжджає нова обраниця чоловіка – і тепле родинне Різдво перетворюється на справжню катастрофу. У фіналі цієї історії стане зрозуміло, що переможе: старе кохання, яке, можливо, отримає шанс на відновлення, чи нові стосунки, що виявляться сильнішими за непросте минуле.
Головні ролі в цій різдвяній комедії виконали Алісія Сільверстоун, Олівер Гадсон, Мелісса Джоан Гарт, Пірсон Фоде та інші.
Ця стрічка подарує чудову можливість розслабитися та зануритися в атмосферу численних комедійних моментів, які дозволять від душі посміятися.
Які ще фільми стали найпопулярнішими на Netflix?
Зараз на Netflix можна знайти фільми на будь-який смак. Якщо ви не фанат фільмів із різдвяною атмосферою, зверніть увагу на інші стрічки, які увійшли до списку найпопулярніших на платформі. Серед них такі кінопроєкти:
- "Франкенштайн";
- "Манго";
- "Ебіґейл";
- "Лише уві сні";
- "Будинок з динаміту";
- "Балада про дрібного гравця";
- "Жінка з каюти № 10";
- "Кейпоп-мисливці на демонів";
- "Шрек назавжди".
Шукайте фільм для себе та рідних, приготуйте попкорн та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.