Недавно в сети появилась информация о том, что молодой украинский актер снялся в сериале от Netflix. Речь идет о ленте "Чудовище. История Эда Гина", которая уже полюбилась многим зрителям.

В сериале сыграл украинский актер, по имени Руслан Хомив. В материале Кино 24 рассказываем, что известно об этом артисте.

Кто такой Руслан Хомив?

Руслан Хомив – молодой украинский актер родом из Львовщины. Хотя сейчас, судя по его соцсетей, он находится в Лос-Анджелесе, образование Руслан получал во Львовском национальном университете имени Ивана Франко и в Международной высшей школе логистики и транспорта.

Руслан активно ведет соцсети и делится подробностями своей актерской жизни – в частности, творческими успехами и достижениями. Он публикует фотографии со звездами, среди которых – легендарный Арнольд Шварценеггер.

Вероятно, Руслан стремится развиваться в сфере актерства и режиссуры. Одним из самых успешных сериалов, в котором ему пришлось сыграть, является "Чудовище. История Эда Гина" от Netflix. Хотя в этом проекте он появился только в двух эпизодах, это все равно очень хороший уровень для начинающего актера, который только начинает прокладывать свой путь в кинематографе.

"Чудовище. История Эда Гина": смотрите онлайн трейлер сериала

О чем сериал "Чудовище. История Эда Гина", в котором сыграл украинец?