Що відомо про молодого українського актора, який зіграв у топовому серіалі-трилері від Netflix
- Молодий український актор Руслан Хомів знявся у серіалі від Netflix "Чудовисько. Історія Еда Ґіна".
- Він з'явився у двох епізодах третього сезону серіалу, який присвячено реальним злочинцям.
Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що молодий український актор знявся у серіалі від Netflix. Йдеться про стрічку "Чудовисько. Історія Еда Ґіна", яка вже полюбилася багатьом глядачам.
У серіалі зіграв український актор, на ім'я Руслан Хомів. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що відомо про цього артиста.
Хто такий Руслан Хомів?
Руслан Хомів – молодий український актор родом зі Львівщини. Хоча наразі, судячи з його соцмереж, він перебуває у Лос-Анджелесі, освіту Руслан здобував у Львівському національному університеті імені Івана Франка та в Міжнародній вищій школі логістики та транспорту.
Руслан активно веде соцмережі та ділиться подробицями свого акторського життя – зокрема, творчими успіхами та здобутками. Він публікує фотографії із зірками, серед яких – легендарний Арнольд Шварценеггер.
Ймовірно, Руслан прагне розвиватися у сфері акторства та режисури. Одним із найуспішніших серіалів, у якому йому довелося зіграти, є "Чудовисько. Історія Еда Ґіна" від Netflix. Хоча в цьому проєкті він з'явився лише у двох епізодах, це все одно дуже хороший рівень для актора-початківця, який лише починає прокладати свій шлях у кінематографі.
"Чудовисько. Історія Еда Ґіна": дивіться онлайн трейлер серіалу
Про що серіал "Чудовисько. Історія Еда Ґіна", у якому зіграв українець?
- Руслан Хомів зіграв в американському серіалі "Чудовисько: Історія Еда Ґіна".
- Ця частина антології присвячена реальним злочинцям, історії яких приголомшують увесь світ.
- Актор з'явився у двох епізодах третього сезону.
- Прем'єра відбулася 3 жовтня 2025 року.
- Сюжет розповідає про відлюдькуватого фермера, який приховує свої жахливі таємниці.
- Він веде подвійне життя: поки оточення сприймає його як звичайного самітника, насправді він становить смертельну загрозу для кожного, хто опиняється поруч.