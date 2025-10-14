Нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що молодий український актор знявся у серіалі від Netflix. Йдеться про стрічку "Чудовисько. Історія Еда Ґіна", яка вже полюбилася багатьом глядачам.

У серіалі зіграв український актор, на ім'я Руслан Хомів. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, що відомо про цього артиста.

Хто такий Руслан Хомів?

Руслан Хомів – молодий український актор родом зі Львівщини. Хоча наразі, судячи з його соцмереж, він перебуває у Лос-Анджелесі, освіту Руслан здобував у Львівському національному університеті імені Івана Франка та в Міжнародній вищій школі логістики та транспорту.

Руслан активно веде соцмережі та ділиться подробицями свого акторського життя – зокрема, творчими успіхами та здобутками. Він публікує фотографії із зірками, серед яких – легендарний Арнольд Шварценеггер.

Ймовірно, Руслан прагне розвиватися у сфері акторства та режисури. Одним із найуспішніших серіалів, у якому йому довелося зіграти, є "Чудовисько. Історія Еда Ґіна" від Netflix. Хоча в цьому проєкті він з'явився лише у двох епізодах, це все одно дуже хороший рівень для актора-початківця, який лише починає прокладати свій шлях у кінематографі.

Про що серіал "Чудовисько. Історія Еда Ґіна", у якому зіграв українець?