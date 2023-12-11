На войне погиб Руслан Володин – один из создателей фильма "Захар Беркут"

На фронте трагически погиб работник киноиндустрии 1st Dolly, механик Patriot Rental Руслан Володин. Ужасное известие сообщила кинокомпания в инстаграме, выразив свои соболезнования.

Никаких деталей гибели защитника пока нет. Руслан Володин был творцом многих украинских полнометражных фильмов и сериалов. Читайте, что известно о его фильмографии и профессиональной деятельности.

Рекомендуем 5 фильмов с неожиданным финалом, которые вы посмотрите на одном дыхании

На войне погиб Руслан Володин

Ранее Руслан Володин был командиром взвода 241 бригады терробороны Киева. Еще недавно он рассказывал о гражданской жизни после боевых действий и делился своими ощущениями, а теперь сеть всколыхнула ужасное известие о его гибели.

Руслан Володин о гражданской жизни после боевых действий: смотрите видео онлайн

У Руслана осталась мама. Коллеги Володина призвали поддержать родных Героя Украины не только словами, но и финансово.

Снова трагическая весть. На войне погиб наш коллега Руслан Володин, 1st Dolly механик Patriot Rental. У Руслана осталась мама. Финансово помочь можно на карточку 4149 6293 6318 2346 (Филипчук Варвара Владимировна). Соболезнования семье, коллегам и команде. Вечная память!

– написали в инстаграм.

Фильмография Руслана Володина

В творчестве Руслана есть немало украинских полнометражных фильмов и сериалов, таких как:

"Захар Беркут",

"Киборги",

"Сторожевая застава"

"Несокрушимая"

"Нюхач" и других.

"Захар Беркут": смотрите онлайн трейлер фильма