"Филин", "Крепостная", "Огнем и мечом": известные роли Русланы Писанки в фильмах и сериалах

Украинская телеведущая и актриса театра и кино Руслана Писанка умерла в возрасте 57 лет от тяжелой болезни. Редакция Kino 24 упомянула о фильмах и сериалах, в которых она участвовала.

Руслана Писанка ушла в вечность 19 июля в Германии. Ей было всего 57 лет. Причина смерти – тяжелая болезнь.

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Кинокарьера Русланы Писанки

Как известно, Руслана Пысанко родилась в семье кинооператора Игоря Пысанко. Училась в Киевском Государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. Свою кинокарьеру начала в 1991 году, когда сыграла эпизодическую роль в ленте "Круиз, или путешествие по разводу". Позже ей представился случай сыграть в картине "Трамвай удачи".

После учебы в 1994 году превратилась в роль Мэи в эротической украинской комедии Андрея Бенкендорфа "Несколько любовных историй". После чего получила в Украине неофициальный титул секс-символа.



Руслана Писанка в ромкоме / Фото из Кинориума

Свою первую главную роль сыграла в картине "Москаль-волшебник". В этом фильме Руслана не только предстала как актриса. Она тоже невероятно пела. За эту роль получила престижную премию имени Александра Довженко.

Руслана Пысанка в фильме "Москаль-волшебник": смотрите фрагмент

В конце 1990-х получила роль ведьмы Горпины в фильме польского режиссера Ежи Гофмана "Огнем и мечом".

Образ Мелашки актриса воплотила в историческом мини-сериале "Черная рада". Телесериал основан на одноименном романе украинского писателя Пантелеймона Кулиша. Этот проект принес звезде почетную награду – Орден Святого Владимира.

Следующих почти 15 лет Писанка посвятила карьере ведущей и театру, а затем снова вернулась в кино. В частности уже в 2016 году она озвучила злодейку Сирингу в полнометражной анимации режиссера Манука Депояна "Никита Кожемяка".

В 2019 году сыграла в костюмированной драме "Крепостная" на канале СТБ. Она исполнила эпизодическую роль артистки Нежинского театра Алевтины Канатоходовой. А вот в 2020 году сыграла свою первую большую роль в многосерийной картине за последние 20 лет. В киноленте "Филин" она превратилась в судмедэкспертку и поработала в морге.

Как она рассказала в комментарии "Фактам", эту роль нашла случайно. Руслана Писанко увидела анонс актерских проб на телепроект. Из всех персонажей именно Зоя Модестовна понравилась звезде, потому она и предложила режиссерам себя на эту роль.

"Все произошло случайно. На странице в социальной сети кастинг-менеджера я увидела приглашение на пробы в детективный сериал. Среди персонажей был и колоритный судмедэксперт Зоя Модестовна. Она показалась мне очень интересной. Помню, тогда написала, что мне интересна эта роль. Наверное, этим несколько смутила менеджеров, но мне ответили, я прислала пробу и все закрутилось. Через месяц роль принадлежала мне. Зоя Модестовна во многом похожа на меня, хотя ее юмор, скорее, циничный. У меня чуть больше сарказма", – поделилась Руслана Пысанка.



Руслана Пысанка в сериале "Филин" / Фото из Кинориума