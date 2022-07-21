"В Руси был рак, агрессивная форма": мужчина Писанки рассказал о болезни актрисы

Муж Русланы Писанки Игорь Исаков сообщил, что у звезды был рак. К сожалению, агрессивная форма, ее иммунитет не выдержал.

Руслана Писанка скончалась в Германии 19 июля. Игорь Исаков, с которым актриса узаконила отношения в 2012 году, впервые отреагировал на горе и рассказал, что Писанку кремируют в Европе и похоронят в Киеве. Первое прощание с ней состоится в Германии.

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Руслана Писанка умерла от рака

Игорь Исаков сообщил в фейсбуке, что у Русланы Писанки диагностировали рак.

К сожалению агрессивная форма и немного запущена. Да, как боролась она, я бы не смог бы даже на половину. К сожалению, иммунитет не выдержал. Смерть и кремация,

– рассказал Игорь.

Первое прощание со знаменитостью состоится в Германии, в городе Кайзерслаутерн. Время и точное место Игр сообщит в понедельник, 25 июля. "Потом, после оформления всех бумаг, я отвезу мою Русю домой. В Киев. Как скоро, будет зависеть только от скорости оформления", – отметил он.

О месте и времени похорон Игорь Исаков напишет позже.

Муж Писанки также рассказал, что чувствует себя очень плохо. "Раздавленный, сломленный, уничтоженный. Знаю, что это никогда бы не понравилось моей жене, поэтому стараюсь понемногу начинать отпускать, – поделился Игорь. Попробую понять смысл ее любимого выражения "жизнь прекрасна".

Муж поблагодарил всех за соболезнования: "Спасибо за то, что Вы разделяете эту боль со мной. Молюсь за вас, за Украину. Точно знаю, что Бозя заберет ее к себе, потому что она точно того стоит".

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Смерть Русланы Писанки: главное

Известная украинская ведущая и актриса умерла от тяжелой болезни на 57 году жизни. Это произошло в Германии после операции. Как отметил близкий друг Писанки Владислав Горянский, врачи сделали операцию, ей становилось лучше. Однако ночью 19 июля состояние здоровья актрисы резко ухудшилось. "На днях ей сделали прошедшую успешно операцию. Два дня назад я с ней разговаривал, она была веселая, все вроде бы было нормально и не предвещало такой трагедии. А сегодня ночью ей стало плохо и все", – сказал актер.

Руслана Писанко прожила творческую жизнь. Она снялась в немало фильмах, сериалах и разных телешоу. Ее коллеги не могут поверить в то, что Руси больше нет. В соцсетях они с теплом вспоминают всегда веселую писанку.