Украинские сериалы, о которых думали, что они русские

До начала полномасштабного вторжения в Украину снимали многие русскоязычные сериалы. Среди них "Любовь с ароматом кофе", "Рысь", "Завещание принцессы", и другие.

Более того, в этих лентах очень часто главные роли доставались актерам, специально приглашаемым из России. Сериалы снимали по-русски, поскольку потом их продавали на рынок страны-агрессорки, показывали по телевидению и там.

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После 24 февраля 2022 года украинские телеканалы отказались от сотрудничества с россиянами, а сериалы, которые до сих пор находятся в открытом доступе на русском, остались частью архива. Отметим, что украинские актеры сейчас активно популяризируют наш язык и культуру, на своем примере показывают, что нужно отказаться от всего, что связывает нас с врагом. Более того, некоторые из них взяли в руки оружие и отправились на фронт.

В подборке 24 Канала вы найдете 5 популярных сериалов, которые снимали в Украине, но не только с отечественными актерами, но и с россиянами.

Украинские сериалы, о которых все думали, что они русские

"Завещание принцессы"

В центре сюжета история семьи вымышленного королевства Сент-Люмьер, представители которого разыскивают сокровище, что оставила их родственница, умершая много лет назад. Съемки проходили на территории Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича, а также в Киеве и Киевской области.

Главные роли сыграли россияне – Юлия Маргулис и Александр Соколовский. Оба они неоднократно приезжали зарабатывать в Украину, но никак не реагируют на то, что Россия сейчас обстреливает мирное украинское население.

Среди украинских актеров можно увидеть популярного Влада Никитюка, Ольгу Анатасову, Алексея Вертинского, Евгению Гладий и многих других, которые сейчас активно помогают украинской армии приближать победу.



Кадр из сериала "Завещание принцессы"

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"Рысь"

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По сюжету две подруги – красивая Аня, которую сыграла популярная украинская актриса Анастасия Цимбалару, и застенчивая Марина с прозвищем Рысь, роль которой досталась российской актрисе Анастасии Ивановой, уехали в летний лагерь. Там они познакомились с Сашей, которого сыграл Влад Никитюк. Девушки влюбляются в Александра и даже не догадываются, как это изменит их жизнь.



Кадр из сериала "Рысь"

"Любовь с ароматом кофе"

Хотя это сериал производства телеканала СТБ, но главные роли здесь еще раз сыграли россияне – Тимофей Каратаев и Дана Абизова. Этих актеров можно увидеть во многих украинских фильмах, до полномасштабной войны они активно зарабатывали деньги в Украине, а теперь молчат о войне.

Главная героиня Аля работает баристой, сама воспитывает сына и мечтает обрести настоящую любовь, ведь это единственное, чего ей не хватает. Мужчины боятся брать на себя ответственность и не спешат вступать в серьезные отношения с мамой-одиночкой. Так случилось и с Гошей, с которым, как думала Аля, ей наконец-то удастся построить отношения. Парень захотел разойтись, но решил попросить о разговоре с Аллеей своего друга Костю. Но каково было продолжение этой истории для них троих?



Кадр из сериала "Любовь с ароматом кофе"

"Клятва врача"

Главная героиня Тамара, которую сыграла популярная украинская актриса Ксения Мишина, работает врачом скорой помощи. Она всегда ставит во главу угла интересы своих пациентов. У нее разлаживается личная жизнь, возникает конфликт с новым руководством, Тамара попадает под давление криминалитета города. Ксения Мишина актерской игрой показала, насколько сильна женщина в разных жизненных ситуациях.

Хотя и снимала сериал украинская команда, однако в кадре с Ксенией Мишиной видим немало российских актеров, умалчивающих войну.



Кадр из сериала "Клятва врача"

"Поговори с ней"

Одна из главных ролей досталась звезде "Поймать Кайдаша" – Григорию Бакланову, однако его партнершей в кадре стала Анастасия Иванова. Ранее она приобщалась ко многим сериалам производства телеканала "Украина".

По сюжету Катя и Саша дружили с детства, но так случилось, что влюбились в одного мужчину – Артема. Парень испытывал взаимную симпатию к Кате, они сыграли свадьбу и в этот день должен был стать самым счастливым для обоих. Однако именно тот день перевернул их жизнь с ног на голову. Дядя Артема затеял жестокую игру, которая едва не унесла жизни у Кати и принесла только боль и несчастье Саше. Останутся ли девушки подругами и с кем будет Артем?



Кадр из сериала "Поговори с ней"