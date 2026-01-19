Где и когда смотреть сериал "Рыцарь семи королевств" – приквел легендарной "Игры престолов"

"Рыцарь семи королевств" – это американский телесериал в жанре фэнтези, созданный Джорджем Мартином. Лента стала приквелом к легендарной "Игре престолов".

Премьера сериала состоялась 18 января и погрузила зрителей в события, которые происходили за 100 лет до "Игры престолов". В материале 24 Канала рассказываем, где и когда смотреть сериал "Рыцарь семи королевств" на украинском языке.

Рекомендуем "Это просто шедевр": первые отзывы украинцев на новейший детективный триллер "Тихая Нава"

Где и когда смотреть сериал "Рыцарь семи королевств"?

Сериал "Рыцарь семи королевств" вышел 18 января 2026 года на платформе HBO и HBO Max. В Украине и других странах с международным релизом просмотр стал доступен с 19 января. Новые серии выходят по понедельникам.

График выхода эпизодов:

18 января – 1 серия,

25 января – 2 серия

1 февраля – 3 серия

8 февраля – 4 серия

15 февраля – 5 серия

22 февраля – 6 серия

В Украине сериал можно посмотреть на стриминговом сервисе HBO Max, который доступен в магазинах приложений, на официальном сайте hbomax.com, а также через эксклюзивного партнера – MEGOGO с украинской озвучкой.

О чем сюжет сериала "Рыцарь семи королевств"?

События сериала разворачиваются за столетие до "Игры престолов", во времена, когда по Вестеросу путешествуют двое совершенно неожиданных героев. Молодой, наивный, но отважный рыцарь сэр Дункан Высокий и его сообразительный и невысокий оруженосец Эгг отправляются в путешествие по миру, полным опасностей.

В отличие от "Игры престолов" и "Дома дракона", наша драма из шести эпизодов сосредотачивается на жизни низшего класса Вестероса и повествует о средневековых рыцарях наряду с оружейниками, актерами, поварихами и проститутками,

– поделился шоураннер сериала.

"Рыцарь семи королевств": смотрите онлайн трейлер сериала

Это эпоха, когда Таргариены еще сидят на Железном Троне, а память о последних драконах до сих пор жива. Друзей ждут большие испытания, могущественные враги и подвиги, что навсегда изменят их судьбы.