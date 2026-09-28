Звезда сериала "Субстанция" и Сабрина Карпентер сыграют вместе с Томом Холландом

Похоже, Том Холланд наконец-то нашел партнерш, с которыми придется танцевать не среди паутины и взрывов. К актеру в будущем биографическом фильме о легендарном Фреде Астере присоединились Сабрина Карпентер и Маргарет Кволли.

Как сообщает Variety, в пока что безымянном биографическом фильме Sony Pictures Том Холланд сыграет Фреда Астера – легендарного американского танцора, актера и хореографа, который за свою многолетнюю карьеру снялся в более чем 30 киномюзиклах.

Маргарет Кволли досталась роль его старшей сестры Адель Астер. Еще до того, как Фред покорил Голливуд, брат и сестра были большими звездами Бродвея и лондонского Вест-Энда.

Причем именно история Адель может стать одной из самых интересных частей фильма. Режиссер Пол Кинг подчеркнул, что записей ее танцевальных выступлений фактически не сохранилось, поэтому авторам придется воссоздавать ее сценический образ практически с нуля.

А вот Сабрина Карпентер сыграет Джинджер Роджерс – самую известную партнершу Астера на большом экране. Вместе они снялись в ряде классических мюзиклов, среди которых "Цилиндр", "Время свинга" и "Веселый развод".

Том Холланд хочет танцевать сам



Том Холланд / Фото gettyimages



Для Холланда роль Астера – не совсем прыжок в неизвестность. Еще задолго до костюма Человека-паука он играл главную роль в "Билли Эллиоте" на Вест-Энде с 2008 по 2010 год.

И теперь актер вернулся в танцевальный зал. Холланд рассказывал, что планирует отказаться от дублеров и исполнять танцевальные номера сам, причем хотел бы снимать их длинными кадрами – примерно так, как это делали во времена самого Астера.

Режиссером картины станет Пол Кинг, работавший над "Вонкой" и фильмами о Паддингтоне. Сценарий он написал совместно со Стивеном Левенсоном по мотивам книги Кэтлин Райли "The Astaires: Fred & Adele". Дочь Фреда Астера Ава Астер Маккензи и его внук Тайлер Маккензи также поддержали проект и участвуют в работе над ним.

Скоро выйдет новый фильм с Николасом Кейджем, которого очень трудно узнать.