Смелые фильмы Сахры Карими – афганского режиссера, которого эвакуировали в Украину

Известного афганского режиссера Сахру Карими на украинском самолете из Кабула эвакуировали 16 августа. Что мы о ней знаем и над какими проектами она работала – читайте в нашем материале.

Сахра Карими – первая женщина-гендиректор государственной кинокомпании "Афганфильм" (Afghan Film Organisation) и единственная, кто имеет докторскую степень в области кино и кинопроизводства.

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Что известно о Сахре Карими

Родилась в Тегеране, образование получила в Чехии и Словакии;

С 2021 года – жила и работала в Афганистане;

Чтобы продвигать независимых афганских кинематографистов она помогла открыть Мультимедийный дом Капила.

Во время учебы Сахра сняла 30 короткометражек

Фильмы режиссера Сахры Карими

"Легкий ветерок" (Light Breeze)

Документальный фильм, который она сняла во время учебы в Академии исполнительских искусств в Братиславе, получил премию "Солнце в сети" (Sun in a Net Awards – самая высокая кинопремия в Словакии) за "Лучший короткометражный игровой фильм".

Действие фильма разворачивается вокруг послушной и спокойной девушки, эмигрировавшей в Словакию из Афганистана,

– поделилась Сахра Карими.

"В поисках мечты" (Searching for Dream)

Первая профессиональная работа, которую показывали на международном кинофестивале в столице Бангладеш в 2006 году.

"Афганские женщины за рулем" (Afghan Women Behind the Whee), 2009 год

"Афганские женщины за рулем" – лента, получившая почти 20 наград на кинофестивалях.

В центре истории – четыре женщины, одна из которых – таксистка, а трое других хотят научиться водить и берут у нее уроки.

Это документальный метафорический фильм и требует соблюдения основных прав человека этих женщин,

– объясняет Сахра Карими.

"Афганские женщины за рулем" 2009 год: смотрите видео

"Парлика" (Parlika), 2016 год

Картина исследует социальный статус афганских женщин в период перехода страны от тоталитарной теократии к демократии, рассказывает историю зрелой афганской женщины, которая после поражения Талибов решила выйти на политическую арену. При этом она попала на "территорию мужчин", где активные женщины рассматриваются скорее как странность, где проявляют пренебрежение к женщинам.

У меня внутри есть стремление общаться с миром, а не только со своими людьми. Для меня кинопроизводство – это способ общения, а не просто работа или способ заработка,

– дополняет режиссер.

"Хава, Марьям, Аиша" (Hava, Maryam, Ayesha), 2019 год

Премьера состоялась на Венецианском кинофестивале, он был номинирован на премию Orizzonti/ Horizon Prize (приз за лучший фильм).

В центре истории – три беременные женщины из Кабула, которые переживают непростые времена.

"Хава, Марьям, Аиша" 2019 год: смотрите трейлер

Что известно об эвакуации режиссера из Афганистана в Украину

Недавно она обратилась к мировому киносообществу, призывая поддержать афганских художников, работа и жизнь которых оказались в опасности с тех пор, как власть в стране захватили талибы;

В ночь на 16 августа на наши земли эвакуировали из Афганистана 80 человек. Украина помогла и Кариме выбраться из страны;

После этого режиссер встретилась с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и в соцсетях она поблагодарила офис Президента и Министерство иностранных дел, отметив, что она "жива и в безопасности";

Дмитрий отметил, что женщину эвакуировали в результате сложной отдельной операции. Он также поблагодарил турецких партнеров за то "что услышали нас".