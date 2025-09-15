В Грузии задержали Саймона Леваева. Это человек о котором стриминговая платформа Netflix выпустила документальный фильм под названием "Аферист из Tinder".

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Jerusalem Post. Адвокат мужчины заявил, что пока причины его задержания ему не понятны.

В Грузии задержали Саймона Леваева: что известно?

Саймона Леваева задержали утром 14 сентября сразу после его прилета в аэропорт Батуми. Адвокат заявил, что ему неизвестны причины задержания. Он рассказал, что утром общался со своим подзащитным, однако они еще не понимают оснований такого решения, ведь Леваев ранее беспрепятственно путешествовал по миру.

Как пояснили в Министерстве внутренних дел Грузии в комментарии "Радио Свобода", задержание Леваева связано с тем, что он находится в международном розыске по "красному циркуляру" Интерпола.

Кто такой Саймон Леваев?