У Грузії затримали Саймона Леваєва. Це чоловік про якого стримінгова платформа Netflix випустила документальний фільм під назвою "Аферист із Tinder".

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Jerusalem Post. Адвокат чоловіка заявив що наразі причини його затримання йому не зрозумілі.

У Грузії затримали Саймона Леваєва: що відомо?

Саймона Леваєва затримали вранці 14 вересня відразу після його прильоту в аеропорт Батумі. Адвокат заявив, що йому невідомі причини затримання. Він розповів, що зранку спілкувався зі своїм підзахисним, однак вони ще не розуміють підстав такого рішення, адже Леваєв раніше безперешкодно подорожував світом.

Як пояснили в Міністерстві внутрішніх справ Грузії у коментарі "Радіо Свобода", затримання Леваєва пов'язане з тим, що він перебуває в міжнародному розшуку за "червоним циркуляром" Інтерполу.