Звезду "Блондинки в законе" арестовали после скандала в самолете

Голливудская актриса Сельма Блэр, которую зрители помнят по фильмам "Блондинка в законе" и "Жестокие игры", оказалась в центре громкого скандала. Обычный перелет в Нью-Йорк закончился для 54-летней звезды задержанием, госпитализацией и расследованием ФБР.

Как сообщает People, Блэр обвиняют в нападении на двух бортпроводников, а затем – на полицейскую и медсестру. Представители знаменитости утверждают, что причиной ее поведения стало неотложное медицинское состояние.

Что произошло с Сельмой Блэр в самолете

Инцидент произошел 11 октября во время рейса авиакомпании Delta Air Lines из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. По информации правоохранительных органов, актриса якобы ударила одного бортпроводника и укусила другого. Оба сотрудника сообщили о травмах, одного из них пришлось госпитализировать.



Сальма Блэр / Фото из инстаграма



После приземления в аэропорту имени Джона Кеннеди Блэр была задержана полицией. Саму актрису также доставили в больницу для обследования.

Однако на этом история не закончилась. Согласно судебным документам, звезду также обвинили в нападении на полицейскую во время транспортировки и на медсестру в больнице.

12 октября Блэр предстала перед судом в Нью-Йорке. Она не признала себя виновной по двум пунктам обвинения в нападении на полицейскую и медсестру. Впоследствии актрису освободили под залог в размере 20 тысяч долларов. Отдельно обстоятельства инцидента на борту расследует ФБР.

Что говорят представители актрисы

Представитель Сельмы Блэр объяснил ситуацию проблемами со здоровьем. По его словам, во время полета актриса пережила неотложное медицинское состояние, которое и привело к инциденту. После приземления ей оказали помощь, и ее состояние стабилизировалось.

Адвокат знаменитости Шон Барнс также заявил в суде, что ее действия не были преднамеренными. По его словам, Блэр пропустила несколько доз препарата, который помогает контролировать тяжелые неврологические симптомы, и во время полета находилась в состоянии дезориентации.

Известно, что в 2018 году актрисе поставили диагноз рассеянный склероз. Впрочем, окончательные причины инцидента еще предстоит установить.

Подобный скандал уже происходил десять лет назад

Интересно, что это не первая неприятная история Блэр, связанная с авиаперелетами. В 2016 году актрису сняли с международного рейса после того, как она устроила переполох на борту самолета, летевшего из Канкуна в Лос-Анджелес.

Тогда знаменитость публично извинилась и объяснила, что по ошибке совместила алкоголь с лекарствами. По ее словам, это привело к потере памяти и поведению, о котором она впоследствии очень сожалела.

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