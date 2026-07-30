Disney возвращает "Один дома": Маколей Калкин снова сыграет Кевина, но есть один сюрприз

Похоже, Кевин Маккаллистер снова рискует остаться у дверей собственного дома. Правда, на этот раз уже не восьмилетним мальчиком, а взрослым папой.

По информации People, Disney всерьез рассматривает идею новой части культового фильма "Один дома", а главным инициатором проекта стал сам Маколей Калкин.

Пока что о полноценном старте съемок говорить рано. По словам источника, проект находится на очень ранней стадии разработки, однако идея актера уже получила почти "зеленый свет" от Disney.

Если все сложится, Калкин снова сыграет Кевина Маккаллистера. Но теперь роли кардинально изменятся.



Фильм "Один дома" / Фото imdb



Еще в прошлом году актер делился своей идеей продолжения. По его замыслу, Кевин уже сам воспитывает ребенка, но настолько погружен в работу, что сын начинает на него обижаться. Однажды отец оказывается... за дверью собственного дома. И тут начинается самое интересное, ведь ловушки расставляет уже не Кевин, а его сын.

Оригинальный "Один дома" вышел еще в 1990 году и давно стал рождественской классикой, без которой сложно представить декабрьские телепрограммы. После бешенной популярности фильм получил продолжение "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", а впоследствии еще несколько частей с новыми актерами. Однако никакая из них даже близко не повторила успех истории о Кевине.

В 2021 году Disney уже пытался вдохнуть новую жизнь в франшизу, выпустив перезапуск для Disney+. Но зрители быстро дали понять: "Один дома" без Маколея Калкина – это как рождественская елка без гирлянды. Вроде бы есть, но праздничного настроения почему-то не добавляет.

Пока Disney официально молчит, а сам Калкин не комментирует слухи.

К слову, Голливуд активно возрождает культовые фильмы 90-х. Недавно стало известно, что Warner Bros. работает над новой версией "Освободите Уилли".