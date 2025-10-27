Прошли испытание временем: 4 самых длинных сериала, которые можно смотреть годами

Почти каждый сериал стремится остаться в эфире как можно дольше. Некоторым драмам действительно это удалось и они транслировались не просто годами, а десятилетиями.

24 Канал расскажет о сериалах, что выдержали испытание временем. Их смотрели (или продолжают смотреть) целые поколения киноманов.

"Путеводный свет"

Годы выхода: 1952 – 2009

Количество эпизодов: 18262

Самая длительная американская мыльная опера сначала выходила на радио, а затем запустилась на телевидении. Но даже без лет радиоэфира это самое длинное телешоу в истории.

Сериал рассказывал о разных семьях, вокруг которых и крутился сюжет. От Бауэров и Робертсов до Льюисов и Куперов, – драма изображала их жизнь, проблемы и быт в вымышленном городе Спрингфилд.

"Главный госпиталь"

Годы выхода: 1964 – по сей день

Количество эпизодов: 15752

Телевизионная мыльная опера вошла в Книгу рекордов Гиннеса как одна из самых длинных в истории. Сериал получил большое количество премии Эмми, а пика популярности достиг в 80-х.

В первых сезонах в центре сюжета были врачи, медсестры и пациенты Главной больницы. Впоследствии масштаб сюжетных линий прогнозируемо расширился, к тому же в нем сыграло немало звездных актеров.

"Дни нашей жизни"

Годы выхода: 1965 – по сей день

Количество эпизодов: 15304

Если вы слышали такое название мыльной оперы в сериале "Друзья" и считали, что это выдумка, то это не так. Это настоящая лента, выходящая в эфир почти каждое воскресенье. А из-за его популярности драму часто упоминают в других картинах.

Сюжет сериала сосредотачивается на счастливых и печальных событиях в жизни состоятельной семьи Гортон. Они и остаются главными фигурами в этой истории.

"Улица Коронации"

Годы выхода: 1960 – по сей день

Количество эпизодов: 11764

Это один из самых длинных британских телесериалов, что до сих пор выходит в эфир. Мыльная опера рассказывает о жизни жителей улицы Коронации в воображаемом городке Везерфилд где-то в Манчестере.

Сериал поднимал различные темы – от бедности и домашнего насилия до расизма и болезней.

