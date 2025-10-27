Прошли испытание временем: 4 самых длинных сериала, которые можно смотреть годами
- "Путеводный свет" имеет 18262 эпизода и транслировался с 1952 по 2009 год.
- "Главный госпиталь", "Дни нашей жизни" и "Улица Коронации" являются длительными сериалами, продолжающими выходить, с количеством эпизодов 15752, 15304 и 11764 соответственно.
Почти каждый сериал стремится остаться в эфире как можно дольше. Некоторым драмам действительно это удалось и они транслировались не просто годами, а десятилетиями.
24 Канал расскажет о сериалах, что выдержали испытание временем. Их смотрели (или продолжают смотреть) целые поколения киноманов.
"Путеводный свет"
Годы выхода: 1952 – 2009
Количество эпизодов: 18262
Самая длительная американская мыльная опера сначала выходила на радио, а затем запустилась на телевидении. Но даже без лет радиоэфира это самое длинное телешоу в истории.
Сериал рассказывал о разных семьях, вокруг которых и крутился сюжет. От Бауэров и Робертсов до Льюисов и Куперов, – драма изображала их жизнь, проблемы и быт в вымышленном городе Спрингфилд.
"Путеводный свет": видео самых интересных моментов
"Главный госпиталь"
Годы выхода: 1964 – по сей день
Количество эпизодов: 15752
Телевизионная мыльная опера вошла в Книгу рекордов Гиннеса как одна из самых длинных в истории. Сериал получил большое количество премии Эмми, а пика популярности достиг в 80-х.
В первых сезонах в центре сюжета были врачи, медсестры и пациенты Главной больницы. Впоследствии масштаб сюжетных линий прогнозируемо расширился, к тому же в нем сыграло немало звездных актеров.
"Главный госпиталь": видео самых интересных моментов
"Дни нашей жизни"
Годы выхода: 1965 – по сей день
Количество эпизодов: 15304
Если вы слышали такое название мыльной оперы в сериале "Друзья" и считали, что это выдумка, то это не так. Это настоящая лента, выходящая в эфир почти каждое воскресенье. А из-за его популярности драму часто упоминают в других картинах.
Сюжет сериала сосредотачивается на счастливых и печальных событиях в жизни состоятельной семьи Гортон. Они и остаются главными фигурами в этой истории.
"Дни нашей жизни": видео самых интересных моментов
"Улица Коронации"
Годы выхода: 1960 – по сей день
Количество эпизодов: 11764
Это один из самых длинных британских телесериалов, что до сих пор выходит в эфир. Мыльная опера рассказывает о жизни жителей улицы Коронации в воображаемом городке Везерфилд где-то в Манчестере.
Сериал поднимал различные темы – от бедности и домашнего насилия до расизма и болезней.
"Улица Коронации": видео самых интересных моментов