Далее расскажем о 5 новых фильмах 2023 года, которые уже собрали сотни миллионов долларов и продолжают бить рекорд по кассовым сборам.

Интересно 5 документальных фильмов об азартных играх, которые понравятся не только игрокам

"Пять ночей во Фредди"

Мировой сбор: 217,115 000 долларов

Этот новый фильм ужасов – адаптация популярной горор-серии видеоигр на больших экранах. Фредди работает обычным телохранителем в пиццерии, однако, когда наступает ночь, его работа превращается в настоящий ужас.

"Пять ночей во Фредди": смотрите онлайн трейлер фильма

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Убийцы цветочного полнолуния"

Мировой сбор: 119,133 млн долларов

Эта детективная история с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях стала одной из самых ожидаемых премьер 2023 года. Мартин Скорсезе в очередной раз ошеломил поклонников новым шедевром. В этом фильме повествуется об убийстве коренных жителей США – племени Осейджа в 1920-х годах, что привело к масштабному расследованию ФБР.

"Убийцы цветочной полнолуния": смотрите онлайн трейлер фильма

After Death

Мировой сбор: 9 022 025 долларов

В этой документальной ленте рассказываются истории людей, переживших клиническую смерть. Также показан анализ этих событий, проведенный авторами и учеными, пытающимися определить, что происходит после смерти людей.

After Death: смотрите онлайн трейлер фильма

Radical

Мировой сбор: 7 816 858 долларов

По сюжету учитель в мексиканском приграничном городке, полном халатности, коррупции и насилия, пробует новый радикальный метод, чтобы раскрыть любознательность, потенциал и, возможно, даже их гениальность.

Radical: смотрите онлайн трейлер фильма

"Присцилла"

Мировой сбор: 5 310 093 долларов

Фильм построен на автобиографической книге Присциллы Пресли "Элвис и я". В нем рассказывается история семейной жизни легендарного Элвиса Пресли и его супруги.

"Присцилла": смотрите онлайн трейлер фильма