Далее расскажем о 5 новых фильмах 2023 года, которые уже собрали сотни миллионов долларов и продолжают бить рекорд по кассовым сборам.
Интересно 5 документальных фильмов об азартных играх, которые понравятся не только игрокам
"Пять ночей во Фредди"
Мировой сбор: 217,115 000 долларов
Этот новый фильм ужасов – адаптация популярной горор-серии видеоигр на больших экранах. Фредди работает обычным телохранителем в пиццерии, однако, когда наступает ночь, его работа превращается в настоящий ужас.
"Пять ночей во Фредди": смотрите онлайн трейлер фильма
"Убийцы цветочного полнолуния"
Мировой сбор: 119,133 млн долларов
Эта детективная история с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях стала одной из самых ожидаемых премьер 2023 года. Мартин Скорсезе в очередной раз ошеломил поклонников новым шедевром. В этом фильме повествуется об убийстве коренных жителей США – племени Осейджа в 1920-х годах, что привело к масштабному расследованию ФБР.
"Убийцы цветочной полнолуния": смотрите онлайн трейлер фильма
After Death
Мировой сбор: 9 022 025 долларов
В этой документальной ленте рассказываются истории людей, переживших клиническую смерть. Также показан анализ этих событий, проведенный авторами и учеными, пытающимися определить, что происходит после смерти людей.
After Death: смотрите онлайн трейлер фильма
Radical
Мировой сбор: 7 816 858 долларов
По сюжету учитель в мексиканском приграничном городке, полном халатности, коррупции и насилия, пробует новый радикальный метод, чтобы раскрыть любознательность, потенциал и, возможно, даже их гениальность.
Radical: смотрите онлайн трейлер фильма
"Присцилла"
Мировой сбор: 5 310 093 долларов
Фильм построен на автобиографической книге Присциллы Пресли "Элвис и я". В нем рассказывается история семейной жизни легендарного Элвиса Пресли и его супруги.
"Присцилла": смотрите онлайн трейлер фильма