3 самые кассовые украинские фильмы, которые надо посмотреть каждому

Украинский кинематограф имеет возможность конкурировать даже с мировыми премьерами. Фанаты охотно поддерживают премьеры фильмов, которые снимают украинцы.

Кино 24 расскажет подробнее об украинских кинолентах, которые стали самыми кассовыми. Обязательно ознакомьтесь с перечнем и поддержите наших режиссеров.

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"Мавка. Лесная песня"

Фильм установил рекорд среди национальных фильмов по кассовым сборам и количеству проданных билетов за время независимости. Кинолента собрала более 20 миллионов долларов (824 000 000 миллионов гривен) в мировом и украинском прокатах, что делает ее самым успешным анимационным релизом.

Украинский фильм создан по мотивам драмы-феерии Леси Украинки и образов народной мифологии. Лента рассказывает историю любви Мавки, духа леса, и Лукаша, музыканта. В центре сюжета – борьба пары с жестокой Килиной, которая хочет использовать дерево жизни для своих корыстных целей.

"Мавка. Лесная песня": смотрите трейлер онлайн

"20 дней в Мариуполе"

За первые четыре дня проката лента собрала более 530 тысяч гривен, что позволило стать ей самым кассовым документальным фильмом в национальном прокате. Сейчас бокс-офис "20 дней в Мариуполе" составляет 9 миллионов гривен.

Фильм рассказывает об осаде Мариуполя в 2022 году. С началом полномасштабного вторжения команда журналистов, среди которых Мстислав Чернов, Василиса Степаненко и Евгений Малолетка, решают документировать преступления россиян в городе. В ленте показаны страшная трагедия и жестокие события, которые происходят в Мариуполе в течение 20 дней пребывания журналистов там.

"20 дней в Мариуполе": смотрите трейлер онлайн

"Яремчук. Несравненный мир красоты"

Фильм о певце Назарии Яремчуке смог обогнать рекордсмена по кассовым сборам – оскароносный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе". Документальная лента о легендарном украинском артисте только за три уикенда собрала почти 10 миллионов гривен. На фоне своего успеха "Яремчук. Несравненный мир красоты" стал вторым фильмом студии KNIFE! Films, который приобрел Netflix в 2024 году.

Лента освещает жизненный и творческий путь украинской эстрадной звезды Назария Яремчука. В фильме изображены главные этапы становления певца как артиста – от мировых туров до преследования КГБ. "Яремчук. Несравненный мир красоты" был создан по инициативе и финансированию Марии Яремчук. До его выхода певица также спродюсировала альбом Re: Yaremchuk, в котором собраны каверы на песни Назария, с участием известных артистов.

"Яремчук. Несравненный мир красоты": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы захватили сердца не только украинцев, но и иностранцев. Благодаря украинскому кинематографу о нашей стране продолжают говорить в мире.