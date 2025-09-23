Совсем скоро состоится премьера второго сезона блестящего украинского сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли". Эта лента знакомит нас не только с профессиональными украинскими актерами, но и с совсем маленькими звездами, которые уже с детских лет появляются на съемочной площадке.

Они снимаются рядом со взрослыми актерами и уже скоро мы увидим их на наших экранах. В материале Кино 24 показываем самых молодых актеров сериала "Кофе с кардамоном".

Кто из детей-актеров сыграет в сериале "Кофе с кардамоном. Сила земли"?

В украинском сериале "Кофе с кардамоном" сыграют не только актеры, которые давно нам известны, в частности Елена Лавренюк, Алексей Гнатковский, Александр Кобзарь, Надежда Хильская и другие знаменитые артисты, но и совершенно новые лица.

Открытием сериала станет Иван Довженко. Это юный актер, который уже полюбился украинской публике.

Однако также на экранах вы увидите совершенно маленьких артистов, которых точно ждет большое будущее. Одну из ролей воплотит яркая Полина Арно. Вот как девочка будет выглядеть в сериале:

Еще одна юная украинская актриса, которая сыграет в "Кофе с кардамоном", это Зоя Лавренюк.

Она сыграет роль Люцины – нежной, и одновременно характерной и светлой девочки. Вот как Зоя будет выглядеть в сериале:

А самой молодой звездой сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли" стала Злата Бондарь. Эта кроха уже полюбилась многим в инстаграме. И совсем скоро мы увидим ее на экранах после премьеры второго сезона.

