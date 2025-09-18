Об этом актер специально для Кино 24 рассказал во время съемок игрового шоу Нового канала "Кто сверху?".

Для многих это может стать неожиданностью, ведь сегодня его знают как харизматичного актера и талантливого театрального режиссера. Но так сложилось, что путь к творческой профессии проходил именно через политологию. А еще – из-за отказа жить в столице.

Сначала я поступил в Киево-Могилянскую академию на правоведение, но понял, что не хочу жить в столице. Потому что люблю свой комфортный Ивано-Франковск. Киев – большой город, и мне не нравятся его темп и ритм. К тому же, когда приезжаю в Киев, могу за день успеть сделать только два дела, а во Франковске за то же время – шесть,

– поделился Гнатковский.

После школы, где Алексей блестяще учился, перед ним открывалось немало возможностей. Но четкого ответа, какую именно специальность выбрать, не было.

"Я закончил школу с золотой медалью, очень хорошо учился, хорошо знал предметы. То когда уже поступал во Франковске, тыкал пальцем наугад на то, куда пойду. Ткнул в политологию, и это повлияло на мою жизнь. Первое – я там нашел жену, второе – это очень крутой исторический и философский факультет и очень профессиональные преподаватели. Это пересечение истории и философии, которые дают комплекс знаний и расширяют кругозор. Для меня это очень важно и в профессии, и в общественной жизни. Мы должны давать себе отчетность относительно того, чем занимаемся.", – рассказал актер.

Алексей Гнатковский / Фото пресс-службы

