3 новых украинских сериала, которые влюбили в себя миллионы зрителей

Украинские сериалы становятся все более популярными среди украинских зрителей. С каждым годом количество таких проектов растет, и все больше людей обращают внимание на отечественные телевизионные продукты.

Если вы среди этих фанатов, вам точно понравится наша новая подборка. В списке Кино 24 мы собрали для вас лучшие новинки украинского кинематографа, которые уже успели завоевать популярность среди зрителей. Кстати, в списке есть новый украинский детективный сериал "Ключи от правды", который уже стал темой обсуждения среди фанатов этого жанра.

Рекомендуем 5 актерских пар, которые играли заклятых врагов в кино, но являются друзьями в реальной жизни

"Ключи от правды"

Сюжет сериала рассказывает о молодой следовательнице Валерии, жизнь которой кардинально меняется после трагической смерти ее брата. Мужчину обвиняют в тяжком преступлении, но Валерия не верит в его вину. Она уверена, что это была клевета, и что за его смертью стоит кто-то другой. Признание и доказательства, представленные правоохранительными органами, не убеждают ее, и она решает не останавливаться на официальном расследовании.

"Ключи от правды": смотрите онлайн 1 серию сериала

Не имея возможности доверять полиции, Валерия принимает кардинальное решение – увольняется с работы и начинает собственное расследование. Она осознает, что для того, чтобы узнать правду и наказать виновных, ей придется действовать по своему усмотрению, не полагаясь на официальные структуры. Все ее силы и ресурсы направлены на то, чтобы найти ответственных за смерть брата.

"Хрустальные источники"

Сюжет мелодрамы рассказывает о Лизе Кохач, 32-летней преподавательнице хореографии, жизнь которой кардинально меняется после встречи с новой ученицей и ее матерью. Лиза – молодая, но уже опытная преподавательница, которая посвятила себя работе с детьми, обучая их хореографии. Ее спокойная и размеренная жизнь меняется, когда в ее студию приходит Зоряна Столяр, женщина среднего возраста с 10-летней дочерью Нелей. Между Лизой и Зоряной завязываются теплые и дружеские отношения.

Уже после нескольких встреч Зоряна приглашает Лизу в гости в свой дом у озера "Кришталеві джерела". Это место кажется Лизе настоящим раем: живописные пейзажи, покой и тишина, но именно там случается трагедия. Зоряна погибает в автокатастрофе, и Лиза остается одна с маленькой Нелей, не зная, как поступить.

Трагические события приобретают новые обороты, когда свекор Зоряны сообщает Лизе, что Зоряна была ее сводной сестрой, о существовании которой Лиза никогда не знала.

"Хрустальные источники": смотрите онлайн трейлер сериала

После смерти Зоряны свекор передает Лизе личное письмо от ее сестры, в котором Зоряна просит Лизу стать опекуншей Нели, если с ней что-то случится. В письме Зоряна также упоминает о серьезных угрозах от бизнесмена Кирилла Дорошенко, который хочет уничтожить их дом и расширить свои земельные владения. Все эти открытия заставляют Лизу взять на себя не только роль опекунки Нели, но и бороться за сохранение дома, который стал символом семейного тепла и единства.

Лиза оказывается в заброшенном доме на берегу озера, где ей приходится не только освоить новую роль матери для Нели, но и сталкиваться с множеством трудностей. В придачу ко всему, есть дядя Нели, Михаил Столяр, который также претендует на опеку над девочкой и не видит Лизу в этой роли. Михаил – решительный и упрямый мужчина, у которого свои взгляды на воспитание Нели. Их конфликт приводит к тому, что они вынуждены жить вместе под одной крышей.

"Две сестры"

Родные сестры, Александра и Вера, работают в элитном отеле небольшого городка на берегу реки, где разворачивается основное действие сериала. Этот отель не просто место для отдыха туристов, но и настоящий центр событий, где переплетаются жизни многочисленных персонажей.

"Две сестры": смотрите онлайн трейлер сериала

Каждый день здесь приносит новые встречи, драматические события и изменения, которые непредсказуемо влияют на судьбы всех, кто имеет к нему отношение. Александра и Вера – сестры с разными характерами и жизненными убеждениями. С этого отеля начинается целая эпоха горя, которое постепенно разрушит сестринскую любовь.