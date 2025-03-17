Их нельзя пропустить: 7 долгожданных фильмов этой весны

С приходом весны киноманов ждет расцвет сферы кино и новинки, готовые поражать и удивлять. В ближайшие месяцы в Украине и мире на большие экраны выйдут фильмы, которые все ждали с нетерпением.

В очередных кинопремьерах Роберт Паттинсон появится в фантастической антиутопии, а Рами Малек сыграет тайного агента. Также в прокат выйдет новый фильм о российско-украинской войне.

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"Мики 17"

Премьера: 5 марта

Новая лента оскароносного режиссера Пон Джунхо рассказывает о Мики – "восстановительного работника", который отправляется на неизвестную планету. После смерти его сознание переносят в новое тело. Но в какой-то момент герой понимает, что отличается от других. Как-то Мики потерял связь с базой, а когда вернулся, то обнаружил – ему уже создали замену. Этот фильм уже вышел в прокат, поэтому есть возможность уже его оценить.

"Мики 17": смотрите трейлер онлайн

"Такие мелочи"

Премьера: 13 марта

Оскароносный Киллиан Мерфи сыграет главную роль в новой исторической драме. Его персонаж – торговец углем и отец пяти дочерей Билл, который узнает о жутких условиях местного монастыря. Там удерживают "недостойных женщин" словно в исправительном центре. Билл может промолчать или же попытаться их спасти.

"Такие мелочи": смотрите трейлер онлайн

"Белоснежка"

Премьера: 20 марта

Римейк классического мультфильма 1937 года по-новому расскажет о Злой Королеве, которая будет пытаться отравить Белоснежку. Но на этот раз девушку будет спасать не волшебный Принц, а заветной мечтой Белоснежки будет не любовь, а лидерство. За рубежом мюзикл уже приобрел статус скандального, однако лента остается одной из самых ожидаемых в этом году.

"Белоснежка": смотрите трейлер онлайн

"Любитель"

Премьера: 10 апреля

Шпионский триллер рассказывает о криптографе ЦРУ, жену которого убивают террористы в Лондоне. Главный герой шантажирует своих коллег для того, чтобы стать агентом и отомстить за смерть своей любимой.

"Любитель": смотрите трейлер онлайн

"МУР. Ты [Романтика]" в кино

Премьера: 10 апреля

Сценическая версия мюзикла о Расстрелянном Возрождении выйдет на больших экранах. Здесь впервые можно будет увидеть писателей как живых людей, а не как имена в учебниках. Сюжет происходит в доме "Слово" в Харькове, где в 1930-х годах жил, вдохновлялся и творил украинский литературный бомонд. Трагические события столетней давности переплетаются с современными.

"МУР. Ты [Романтика]": смотрите трейлер онлайн

"Две сестры"

Премьера: 24 апреля

Польско-украинский фильм расскажет о начале полномасштабного вторжения. Сводные сестры Яшмина и Малгожата едут в Украину из Польши, чтобы найти своего отца-волонтера, который получил ранение. Девушкам придется пересмотреть их семейные отношения и найти общий язык для спасения папы. В фильме снялись украинские актеры.

"Две сестры": смотрите трейлер онлайн

"Лило и Стич"

Премьера: 22 мая

Это анимационно-игровой римейк уже культового фильма 2002 года. События анимационной ленты разворачиваются на Гавайях, где одинокая 6-летняя девочка Лило живет со старшей сестрой. Однажды она берет домой домашнего любимца, – так она становится подругой пришельца-беглеца Стича.

"Лило и Стич": смотрите трейлер онлайн