Они завоевали сердца зрителей: 12 самых популярных фильмов 2025 года

2025 год порадовал большим количеством замечательных фильмов: как украинских, так и зарубежных. В частности, не так давно вышла документальная лента о легендарной рок-группе "Океан Эльзы", которая получила много положительных отзывов от зрителей.

В материале 24 Канала читайте о самых популярных фильмах 2025 года. Если вы еще не смотрели какую-то ленту из списка, то обязательно сделайте это, ведь каждая из них действительно заслуживает внимания.

Самые популярные украинские фильмы 2025 года

"Антарктида"

Рейтинг IMDb: 8.5/10

В фильме показано путешествие Антона Птушкина на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский". Зрители наблюдают за жизнью людей на ледяном материке: их бытом и взаимодействием с флорой и фауной.

Путешественник находился на станции неделю. Он снял путь 30-й Украинской антарктической экспедиции на Антарктиду. Работа над фильмом длилась полгода, а съемочная группа состояла только из Птушкина.

"Антарктида": смотрите онлайн трейлер фильма

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Это биографический документальный фильм о главной группе независимой Украины "Океан Эльзы". Зрителям показали уникальные архивные кадры, неизвестные факты о музыкантах и воспоминания людей, которые создавали и развивали коллектив.

Начало карьеры группы во Львове, переезд в Киев, выход легендарных альбомов и песен, изменение состава коллектива – это все собрано в фильме, который вышел только 6 ноября, но уже стал любимцем украинцев.

"Океан Эльзы: Наблюдение Шторма": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ты – космос"

Рейтинг IMDb: 8.0/10

События фильма разворачиваются в будущем. В центре сюжета – украинский космический дальнобойщик Андрей, который перевозит ядерные отходы с Земли на спутник Юпитера.

Обломки Земли, которая неожиданно взрывается, уничтожают все вокруг. Андрей – последний человек, который остался во Вселенной. Компанию мужчине составляет робот, и вдруг с ним связывается француженка Катрин, которой нужна помощь.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

"Когда ты выйдешь замуж?"

Рейтинг IMDb: 4.8/10

Искусствовед Ксения возглавляет художественную галерею, разбирается в живописи, но имеет проблемы в личной жизни. Когда женщина расходится с женихом, то отправляется к морю, чтобы восстановиться. Там Ксения находит картину Поля Гогена "Когда ты выйдешь замуж?", после чего у героини начинаются приключения.

"Когда ты выйдешь замуж?": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поезд в 31 декабря"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

В фильме рассказывается о пассажирах поезда, отправляющегося в свой последний рейс, и проводнике Николае Ивановиче, который собирается выходить на пенсию. Мужчина надеется, что поездка пройдет спокойно.

Однако на этот раз в одном вагоне собрались очень разные пассажиры, ситуацию усугубляет персонал вагона-ресторана, поэтому Николай Иванович пытается обуздать хаос. К тому же поезд неожиданно застревает.

Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма

"Песики"

Рейтинг IMDb: 5.7/10

В фильме рассказывается о карьеристке Яне, которую сыграла телеведущая Леся Никитюк. Жизнь главной героини переворачивается с ног на голову после проклятия. Дело в том, что теперь все мужчины, с которыми она проводит ночь, превращаются в собак. Из-за своих "бывших" Яна попадает в разные забавные ситуации.

"Песики": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дом за стеклом"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Молодая девушка вместе со своим парнем исчезает во время празднования выпускного вечера. Виктория начинает искать дочь, которая подозревается в незаконном распространении наркотиков через интернет.

"Дом за стеклом": смотрите онлайн трейлер фильма

Самые популярные зарубежные фильмы 2025 года

"Как приручить дракона"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

На острове Туп веками продолжается борьба между викингами и драконами. Однако неожиданно там возникает дружба между Икалкой, наследником вождя племени, и ночной фурией Беззубиком.

"Как приручить дракона": смотрите онлайн трейлер фильма

"F1"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Сонни Хейс завершил карьеру гонщика из-за ужасной аварии в 1990-х годах, на пике популярности. Бывший напарник мужчины Рубен Сервантес возглавляет команду Формулы-1, у которой не самый лучший период.

Однажды Рубен предлагает Сонни вернуться к гонкам, а его напарником становится Джошуа Пирс.

"F1": смотрите онлайн трейлер фильма

"Материалисты"

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Это история об успешной свахе из Нью-Йорка и холостячке Люси. К женщине обращаются богатые клиенты, сама же она считает, что любовь – это холодный расчет.

Как-то на свадьбе Люси знакомится с миллионером Гарри, в котором видит идеального партнера. Неожиданно на праздновании появляется бывший избранник женщины Джон.

"Материалисты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Миссия невозможна: Финальная расплата"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Это восьмая часть франшизы "Миссия невозможна", продолжение фильма "Миссия невозможна: Расплата. Часть первая", который вышел в 2023 году.

На агента секретной службы Итана Ханта ожидает новое задание. Влиятельный злоумышленник стремится получить доступ к искусственному интеллекту, который может изменить мир. Кажется, что разрушить его планы невозможно, поэтому за дело берется главный герой вместе с командой.

"Миссия невозможна: Финальная расплата": смотрите онлайн трейлер фильма