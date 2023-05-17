Ранее MEGOGO сообщал о пятикратном росте количества просмотров украинских фильмов по сравнению с 2021 годом. Последние данные платформы подтверждают сохранение этой тенденции с увеличением количества просмотров в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба MEGOGO.

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Самые популярные фильмы по категориям MEGOGO

Поштучная покупка (TVOD)

Рейтинг возглавил американский ужастик с элементами комедии "Меню", цифровая премьера которого состоялась в Украине в январе 2023 года. В первую пятерку этой категории также вошли:

культовый научно-фантастический "Аватар",

супергеройский фильм по комиксам издательства Marvel Comics "Черная пантера: Ваканда навсегда",

украинско-польская историческая драма "Щедрик",

супергеройский фильм основан на одноименных комиксах DC Comic – "Черный Адам".

Во вторую пятерку рейтинга вошли "Топ Ган: Меверик", "Бандит", "Потерянный город", "Неудержимая свадьба" и "Фантастические звери: Тайны Дамблдора".

Подписка (SVOD)

Самыми популярными фильмами в подписке стали:

американский триллер "Покер фейс",

украинский игровой фильм "Снайпер. Белый Ворон (Расширенная версия)",

семейная рождественская комедия "Сам дома".

В десятку также вошли "Высший пилотаж", "Сам дома 2: Потерянный в Нью-Йорке", "Максим Оса и золото Песиголовца", "Баракуда", "В прямом эфире", "Мстители: Завершение", "Над бездной".

Бесплатный просмотр (AVOD)

В список десяти самых популярных бесплатных кинолент вошли 4 проекта украинского производства, посвященные историческим событиям:

"Киборги" режиссера Ахтема Сеитабаева по сценарию Наталии Ворожбит,

"Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" режиссера Ивана Тимченко,

"Донбасс" режиссера Сергея Лозницы,

"Круты 1918" режиссера Алексея Шапарева.

Украинское производство

Фильм "Снайпер. Белый Ворон (Расширенная версия)" возглавил рейтинг фильмов украинского производства. В него также вошли:

"Максим Оса и золото Песиголовца", первая в истории украинского кинематографа экранизация комикса,

художественный фильм "Я работаю на кладбище", снятый в копродукции Украины и Польши.

В десятку также вошли фильмы о войне и двух комедиях, среди которых "Круты 1918" и "Хозяин".

Самые популярные фильмы на MEGOGO / MEGOGO

Сериалы, которые больше всего смотрели на MEGOGO

Подписка (SVOD)

Первые три места в этом рейтинге заняли:

постапокалиптический сериал "Ходячие мертвецы",

украинский иронический сериал "Участковый с ДВРЗ",

Отец Браун, детективный сериал телеканала BBC One.

В список попали также такие сериалы как "Темная материя", "Полкан", "Дом чужих тайн", "Опер по вызову", "Расследование Мердока", "Вокруг света за 80 дней", "Наперекор судьбе".

Бесплатный просмотр (AVOD)

Среди самых популярных сериалов доступных на MEGOGO на бесплатной основе 9 из 10 – украинского производства. Среди лидеров телесериалы "Папаньки", "Моя любимая Страшка", "Крепостная", "Плут", "Бункер", "Джек и Лондон", "Худшая подруга", "Исцеление любовью", "По праву любви". Лишь один иностранный проект, а именно шведско-датский детективный сериал "Мост" вошел в топ, заняв вторую ступень.

Самые популярные сериалы на MEGOGO / MEGOGO