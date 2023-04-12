Что выбирают украинцы на Netflix: 10 самых популярных фильмов и сериалов

Netflix стал одним из популярнейших стриминговых сервисов среди украинской аудитории. Каждый день тысячи зрителей выбирают фильмы и сериалы для просмотра. Какие проекты стали наиболее популярны среди украинцев на Netflix за прошедшую неделю – читайте дальше.

С 3 по 9 апреля украинцы больше всего смотрели украинский сериал "Поймать Кайдаша" и фильм "Загадочное убийство 2". Садитесь поудобнее, включайте Netflix и выбирайте тот проект, который вам ближе всего по душе.

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Самые популярные фильмы Netflix

Самым популярным фильмом Netflix в Украине за этот период стал детектив Джереми Гарелика "Загадочное убийство 2". В центре истории – Ник и Одри Шпиц, основавшие свое собственное детективное агентство. Однажды, на собственной свадьбе их друга-миллиардера похищают, и детективы берутся за расследование этого сложного и грандиозного преступления.

Жанр: боевик, комедия, драма, детектив

Страна: США

Год: 2023

"Загадочное убийство 2": смотрите трейлер

Больше проектов в рейтинге

"Загадочное убийство", 2019 год. "Чупа", 2023 год. "Королевство", 2007 год. "Лютер: Солнце в упадке", 2022 год. "Наконец-то дома", 2015 год. "Подводный дом", 2021 год. "Красное сообщение", 2021 год. "Тихий водоворот", 2021 год. "Назад в чаще", 2021 год.

Самые популярные фильмы Netflix / Netflix

Самые популярные сериалы Netflix

Сериал "Поймать Кайдаша" стал одним из самых популярных в Украине в 2020 году, а теперь еще и Netflix. Он является адаптацией знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Режиссером современной интерпретации произведения выступила Наталья Ворожбит, наиболее известная по кинолентам "Киборги", "Дикое поле", "Плохие дороги". Именно она искусно показала забавную историю украинской семьи, состоящую из 8 главных героев. Хронологически охватила период с 2005 по 2014 год.

Всего за 12 эпизодов сериала "Поймать Кайдаша" актеры Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов и Антонина Хижняк сумели покорить сердца тысяч украинцев. Однако они больше известны зрителям, как Омелько, Мария, Карпо, Лаврин и Мотря.

"Поймать Кайдаша": смотрите первую серию сериала

Больше проектов в рейтинге

"За океан", 2023 год. "Ссора", 2023 год. "Тень и кость", 2 сезон, 2021 год. "Ночной агент", 2023 год. "Военный моряк", 2022 год. "И будут люди", 2020 год. "Уэнздей", 2022 год. "Секс/Жизнь", 1 сезон, 2021 год. "Секс/Жизнь", 2 сезон, 2022 год.

Самые популярные сериалы Netflix /Netflix