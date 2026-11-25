Эти фильмы уверенно удерживали верхние позиции в рейтинге популярности в Украине. 24 Канал подробнее рассказывает о фильмах Netflix, которые полюбились украинцам.

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"Хороший адвокат" (2026)

Рейтинг IMDb: 6,5

В центре сюжета оказывается адвокат, недавно прошедший реабилитацию после передозировки и пытающийся вернуться к нормальной жизни. Теперь у героя есть всего неделя, чтобы спасти свою карьеру и подготовиться к собственному суду. В этой напряженной гонке со временем ему помогает настойчивый стажер, который не дает расслабиться ни на минуту. Вместе они ищут выход из критической ситуации и шаг за шагом возвращают юристу уверенность в себе.

"Хороший адвокат": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят картину за легкий французский юмор, харизматичный актерский дуэт и удачное сочетание комедии с жизненной драмой. В то же время критики отмечают, что сюжет развивается по довольно знакомой формуле и местами не хватает более острой сатиры.

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"Хартленд" (2026)

Рейтинг IMDb: 5,5

Когда-то Мисти Джонс была звездой кантри, но двадцать лет назад покинула Нэшвилл и отказалась от славы. Вернуться в город воспоминаний женщину заставляет исчезновение 22-летней племянницы Чарли Харт, которая как раз делала первые шаги в музыке. Не дожидаясь полиции, бывшая певица берется за поиски и подозревает ближайшее окружение девушки – ее парня Джейса и менеджера Роя Комбса.

"Хартленд": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на сайте Rotten Tomatoes рецензенты отмечают атмосферную музыку, напряженную детективную интригу и убедительную игру исполнительницы главной роли. Однако некоторые авторы рецензий считают, что сюжету местами не хватает динамики из-за большого количества подозреваемых.

"Идеальное Рождество для собаки" (2026)

Рейтинг IMDb: 6,5

Двое четвероногих питомцев, Уинстед и Руби, берутся спасать праздники для своих хозяев. Семья Госсов оказывается в затруднительном положении накануне Рождества и Нового года, когда из-за болезни родственника дом остается на попечении дедушки и внучки. На фоне тревоги и домашних хлопот праздничное настроение быстро исчезает. Именно тогда забавные проделки и преданность Уинстеда и Руби помогают близким поддержать друг друга и вновь почувствовать тепло зимних дней.

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"Идеальное Рождество для собаки": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на портале Rotten Tomatoes обозреватели отмечают, что картина создает уютное настроение благодаря забавным сценам с участием четвероногих героев. В то же время критики обращают внимание на довольно простой и предсказуемый сценарий.

Среди других фильмов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Крашанка 2.0. Квантовый парадокс" (2026);

"Кузьма: Страшно веселый" (2026);

"Курс на столкновение" (2026);

"Зверопой 2" (2021);

"Родственники" (2026);

"Поезд "Червона рута"" (2026);

"Животные" (2026).

А если вы ищете интересный сериал Netflix на вечер, то стриминговая платформа на днях опубликовала обновленный рейтинг самых популярных фильмов в Украине.