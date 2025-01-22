10 самых популярных фильмов и сериалов на Netflix, которые чаще всего смотрят украинцы

На Netflix опубликовали обновленные списки самых рейтинговых фильмов и сериалов на платформе. Если вы до сих пор сомневаетесь, что выбрать для просмотра вечером, не беда – на стриминге можно найти самые популярные ленты, которые больше всего смотрят украинцы.

Эти фильмы и сериалы приобрели популярность благодаря увлекательным сюжетам, талантливым актерам и эмоциональной глубине, что поражает даже самых требовательных зрителей. Среди таких киноисторий вы точно найдете своего фаворита – будь-то драмеди, триллеры, фантастика или комедии.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Первобытная Америка"

По сюжету этого боевика, мать и ее сын, спасаясь от темного прошлого, отправляются в путешествие через огромные, открытые просторы американского Запада. По дороге они находят новую семью, оказываясь среди людей, которые готовы принять их и помочь начать новую жизнь. Однако их путешествие не будет легким: они должны пройти через суровые и жестокие земли, где каждый день несет опасность, а выжить можно только благодаря силе воли, отваге и решимости.

"Первобытная Америка": смотрите онлайн трейлер сериала

Среди самых популярных сериалов также:

"Игра в кальмара" 2 сезон

"Скучаю по тебе"

"Целую, Китти"

"Игра в кальмара" 1 сезон

"Собачий холм"

"Ла-Пальма"

"Черные голуби"

"В тени"

"Ночной агент"

Самые популярные фильмы на Netflix

"Снова в действии"

По сюжету, когда-то Эмили и Мэтт решили оставить свою работу в ЦРУ, стремясь построить нормальную жизнь и создать семью. Они оставили позади опасный мир шпионажа, пытаясь жить спокойно. Однако, когда их прикрытие неожиданно раскрывают, их мирный быт рушится. Теперь, вынуждены вернуться в мир шпионажа, пара оказывается втянута в опасные и сложные ситуации, где им придется снова использовать свои профессиональные навыки и ум, чтобы защитить себя и своих близких.

"Снова в действии": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди лучших фильмов на Netflix также:

"Собрание ОСМД"

"AD VITAM"

"Секреты домашних животных 2"

"Буча"

"Секреты домашних животных"

"Ручная кладь"

"Любовная афера"

"МА"

"БожеВильные"

Если вы ищете что-то новое и интересное для вечернего просмотра, не стоит сомневаться – эти ленты уже завоевали сердца многих украинских зрителей. Поэтому ищите и своего фаворита.