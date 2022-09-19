Самые популярные фильмы и сериалы Netflix в Украине: что больше всего смотрели украинцы в сентябре

Стриминговый сервис Netflix назвал самые популярные сериалы и фильмы на платформе, понравившиеся украинцам в сентябре. 10 интересных картин, которые можно посмотреть прямо сейчас – читайте ниже.

Еженедельно Netflix обновляет рейтинговые списки фильмов и сериалов, которые смотрят в разных странах. В частности, за период с 5 по 11 сентября в Украине самым популярным сериалом стриминга стал "Путь к партнерству", а "Вилла "Романтика" занимает первое место среди фильмов.

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Самые популярные фильмы и сериалы Netflix в Украине: рейтинг

Выбор картин – широкий и многогранный, что, без сомнений, свидетельствует о том, что украинцы очень разнообразны. В рейтинге представлены лучшие новинки сериалов Netflix, которые не оставят равнодушными даже самых взыскательных любителей сериалов и фильмов.

Фильмы

"Вилла "Романтика" 2022; "Случайный визит" 2022 год; "Время для себя" 2022 год; "День труда" 2013; "Конец дороги" 2022 год; "GI Joe: Атака Кобры" 2009 год; "Серый человек" 2022 год; "Пурпурные сердца" 2022 год; "Смотри в обе стороны" 2022 год; "Дневная смена" 2022 год.

Самые популярные фильмы Netflix в Украине: рейтинг / Фото Netflix

Сериалы

"Путь к партнерству", 1 сезон, 2022 год "Корона", 1 сезон, 2022 год; "Песочный человек", 1 сезон, 2022 год; "Очень странные дела 4", 4 сезон, 2022 год; "Отголосок", 2022 год; "Дьявол в Огайо", 1 сезон, 2022 год; "Клео", 1 сезон, 2022 год; "Выдуманная Анна", 1 сезон, 2022 год; "Очень странные дела", 1 сезон, 2016 год; "Бриджертоны", 2 сезон, 2022 год.

Самые популярные сериалы Netflix в Украине: рейтинг / Фото Netflix

Стоит отметить, что рейтинг фильмов и сериалов Netlix публикуют на отдельном сайте "Топ 10 на Netflix" по следующим категориям: самые популярные фильмы и телешоу на английском языке, картины и шоу на других языках, самые успешные сериалы на английском языке и аналогичный список о сериалах на иностранном языке. Кроме этого, можно посмотреть рейтинг популярности в более чем 90 странах.

Рейтинговые списки основываются на общем количестве часов просмотра в первые 28 дней трансляции на Netflix.