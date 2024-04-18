С высоким рейтингом: 3 популярные корейские дорамы, от которых невозможно оторваться

Если вам хочется остаться дома и провести время за просмотром сериала, то корейские дорамы станут лучшим решением. Эти ленты все больше набирают популярность среди молодежи.

Поэтому в материале Кино 24 смотрите список лучших корейских сериалов о любви и отношениях, которые не позволят вам скучать. В нашем списке популярные, высокорейтинговые ленты, которые точно стоят вашего внимания.

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3 высокорейтинговые корейские дорамы

"Круглосуточная лавка"

Рейтинг IMDb: 7.5

Это корейский сериал 2020 года. История расскажет о Чхве Де Хёне – руководителе магазина, работающего круглосуточно. Когда-то он отказался от перспективной работы в крупной компании и выбрал другую тропу.

Теперь парень нанимает на полставки работницу – Сет Бёль. Эта девушка с упрямым характером, которая стремится бороться за справедливость, радикально изменит жизнь нашего героя.

"Круглосуточная лавка": смотрите онлайн трейлер сериала

"Згуба к вашим услугам"

Рейтинг IMDb: 7.9

Дон Кьон узнает, что она смертельно больна и осталось жить всего 100 дней. Она испытывает страшную ненависть ко всему вокруг. Поэтому, когда вечером происходит звездопад, девушка выражает свое желание, чтобы наступил конец света.

Той же ночью к ней приходит странный красавец, который называется Згубой и утверждает, что может исполнить ее желание. Згуба все время своего существования ненавидел мир и ничтожных людей, которых почему-то так любят боги. Теперь он может осуществить свою собственную мечту: уничтожить всех людей и их мир без следа.

"Згуба к вашим услугам": смотрите онлайн трейлер сериала

"Хваюги: Корейская одиссея"

Рейтинг IMDb: 8.0

События происходят в наше время. Главный герой, который когда-то был монахом, перевоплощается в женский образ. По сюжету дорамы Сон О Гон, бывший могущественный бог, потеряв свои силы из-за гордости, был заключен на земле. Однако однажды он узнает, что одна девушка может вернуть ему магические силы.

Этот сериал рассказывает о боге и его возлюбленной, которые находят свет в темном мире, населенном злыми духами.

"Хваюги: Корейская одиссея": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте ленту из нашего списка. Корейские дорамы всегда готовы поражать своих зрителей. Этот вечер – не исключение.