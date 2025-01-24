4 захватывающих сериала на Netflix, которые стали хитами в 2024 году

В 2024 году стриминговая платформа Netflix подарила немалое количество кинолент, которые захватили сердца миллионов зрителей. Среди прошлогодних хитов оказались триллеры, драмы и научно-фантастические истории, которые вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

24 Канал подготовил подборку сериалов от Netflix, которые получили много наград и настоящее признание аудитории. Эти ленты станут идеальным дополнением вашего вечера.

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"Проблема трех тел"

Сюжет разворачивается в Китае в 1960-х годах. После смерти отца ученого Е Вэньцзе отправляют на принудительные работы в Монголию. Там люди занимаются вырубкой деревьев. Через некоторое время героиню переводят на базу "Красный берег", где происходит что-то странное. Оказывается, люди пытаются наладить связь с инопланетной цивилизацией. Е Вэньцзе посылает сигнал в космос и приглашает неизвестных существ прилететь на Землю.

"Проблема трех тел": смотрите трейлер сериала онлайн

"Олененок"

Молодой бармен и комик Донни пытается покорить мир стендапа. Однажды мужчина знакомится с загадочной женщиной Мартой. Герой еще не знает, что произойдет после его проявления доброты к посетительнице бара. Между Донни и Мартой возникают странные отношения. Женщина начинает преследовать мужчину, что приводит к ряду неожиданных и опасных событий.

"Олененок": смотрите трейлер сериала онлайн

"Твоя первая последняя ложь"

Майя, бывшая военная, пытается жить дальше после смерти своего мужа. Расследование дела стоит на месте, ведь полиция не смогла задержать преступников. Однажды женщина решает узнать больше об убийстве родного человека. Так, Майя вынуждена начать собственное расследование, чтобы понять, что на самом деле произошло. В процессе героиня узнает потрясающую информацию о людях, которым доверяла.

"Твоя первая последняя ложь": смотрите трейлер сериала онлайн

"Рипли"

Молодой человек Том Рипли пытается вырваться из нищеты и найти свое место в мире. Однажды он получает задание от состоятельного бизнесмена – отправиться в Италию, чтобы убедить его сына, Дики Гринлифа, вернуться домой. Том соглашается, поэтому оказывается в Европе. Рипли, пораженный роскошной жизнью, которую ведет Дики, планирует не только остаться здесь, но и стать частью этой среды любой ценой.

"Рипли": смотрите трейлер сериала онлайн

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