10 самых популярных сериалов на Netflix, от которых без ума от украинских киноманов

Пятница идеальный день для планирования отдыха, и что может быть лучше, чем уютный вечер за просмотром любимого сериала? Если вы до сих пор не определились, какой именно сериал выбрать для полного релакса, стриминговая платформа Netflix готова помочь вам в этом.

Она предлагает множество вариантов, которые удовлетворят любые вкусы. Выберите ленту, которая вам нравится, пусть это будет комедия, драма, триллер или фантастика, и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Линкольн для адвоката" 1 сезон

По сюжету, Микки Холлер – успешный адвокат из Лос-Анджелеса, который потерял работу после трагической аварии. Он оказывается на грани потери не только карьеры, но и своего привычного образа жизни. Чтобы вернуться к работе и снова сесть за руль своего любимого автомобиля "Линкольн", Микки решает взяться за дело об убийстве.

"Линкольн для адвоката": смотрите онлайн трейлер сериала

"Линкольн для адвоката" 3 сезон

На втором месте среди самых популярных сериалов на Netflix находится третий сезон "Линкольн для адвоката". В новых эпизодах мы снова встречаем Микки Холлера, который продолжает свою борьбу за справедливость в мире уголовного правосудия.

"Линкольн для адвоката" 3 сезон: смотрите трейлер онлайн

В этом сезоне Микки сталкивается с непредвиденными препятствиями и интригами, которые ставят под сомнение его моральные принципы. Он вынужден переосмыслить свои взгляды на правосудие и то, что значит быть адвокатом в сложных условиях. Каждый новый случай, который он берет на себя, приносит новые вызовы и ставит под угрозу не только его карьеру, но и личную жизнь.

Эта история наполнена напряжением и динамичными поворотами сюжета, которые держат зрителей в напряжении до самого конца.

"Цена красоты" 1 сезон

Судьба стриптизерши претерпевает кардинальные изменения, когда на ее пути появляется состоятельная, но проблемная семья, которая стоит за огромной империей красоты. Эта семья, на первый взгляд, может казаться идеальной, однако за фасадом роскоши скрыты тайны, которые угрожают не только их бизнесу, но и жизни самой героини.

Попав в их мир, стриптизерша обнаруживает, что за блеском и гламуром скрывается ужасная преступная схема. Она становится свидетелем и участницей интриг, коррупции и опасных игр, которые происходят в стенах этого элитного окружения. Ее жизнь переплетается с семьей, что заставляет ее задуматься о своих ценностях, амбициях и возможности побега из этого опасного круга.

"Цена красоты": смотрите онлайн трейлер сериала

Эта история не только о борьбе за выживание в жестоком мире, но и о поиске собственного места в жизни и борьбе за справедливость. Главная героиня должна сделать трудный выбор: остаться в тени или выйти на свет, раскрывая темные секреты, стоящие за империей красоты.

Среди самых популярных сериалов также:

"Линкольн для адвоката" 2 сезон

"Обманчивая любовь"

"Никто этого не хочет" 1 сезон

"Говорит Зодиак" 1 сезон

"Чудовища"

"Великолепная пара"

"Дипломатка" 1 сезон

Выбирайте своего фаворита, создайте атмосферу, приготовьте любимые снеки и окунитесь в мир увлекательных историй. Это ваше время для отдыха, поэтому сделайте его максимально приятным!