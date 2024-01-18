6 триллеров, основанных на реальных событиях, от которых невозможно оторваться

Триллеры вызывают у зрителя чувство волнения и страха, особенно тогда, когда он осознает, что события на экране – не просто вымысел сценариста, а реальный эпизод из жизни.

Выбирайте в материале 24 Канала триллер, который подарит вам острые ощущения вечером. Приглашайте друзей и готовьте попкорн, потому что будет интересно!

Советуем Фильмы, основанные на реальных событиях, помогут поверить в себя

"Обольстительный. Плохой. Злой"

Год: 2018

Молодая одинокая мать Лиз встречает студента-юриста Теда. Их страстные отношения продолжаются пять лет, но все меняется, когда полиция появляется за Тедом. Его обвиняют в изнасиловании, убийстве и расчленении нескольких женщин.

Этот психологический триллер – реальная история известного серийного убийцы Теда Банди, совершившего более 30 жестоких преступлений.

"Обольстительный. Плохой. Злой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Звери"

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Год: 2022

Французские семейные супруги отправляются в оставленное испанское поселение в поисках спокойной жизни в гармонии с природой. Впрочем, там они встречаются с неприязненными соседями. Это приводит к плохим последствиям.

"Звери": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пропавшие девушки"

Год: 2020

Детективный триллер, основанный на реальных событиях из жизни Мэри Гилберт, матери-одиночки трех девочек. Когда старшая дочь Шеннон не возвращается домой, Мэри подозревает похищение и обращается в полицию. Однако следователи отказываются искать пропавшую из-за того, что она была шлюхой. Мэри становится на путь расследования, выводящего на свет тайну и приводящего к обнаружению трупов четырех девушек. Но найдется ли среди них Шэннон?

"Пропавшие девушки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Идеальный пациент"

Год: 2019

Томас сдается в полицию добровольно и признается в совершении 30 убийств. Через двадцать лет справедливый журналист Ханнес Ростам решает проверить дело снова и обнаруживает, что многие факты вымышлены и противоречат правде.

"Идеальный пациент": смотрите онлайн трейлер фильма

"Смирение"

Год: 2012

В ресторан быстрого питания поступил звонок от офицера полиции. Он утверждает, что молодая кассирша украла деньги из сумки клиентки. Менеджер сталкивается с выбором: передать девушку в руки стражей порядка или самостоятельно провести обыск.

В основу сюжета увлекательного триллера легло событие 9 апреля 2004 года в ресторане МакДональдз в США.

"Покорность": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бесконечная буря"

Год: 2022

Главной героиней медсестра и альпинистка Пэм Бэйлс. Одной из ее целей является достижение вершины горы Вашингтон, однако среди восхождения погода внезапно ухудшается. Чтобы избежать опасности вьюги, Пэм решает вернуться и замечает другого альпиниста. Бейлс помогает мужчине выбраться из снежного завала, и вместе им следует спуститься в темноту.

"Бесконечная буря": смотрите онлайн трейлер фильма