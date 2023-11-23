31,4 миллиона гривен: фильмы, которые в 2023 году принесли больше средств в госбюджет

В 2023 году украинский кинематограф обеспечил государству доход в размере 31,4 миллионов гривен, что в 4,5 раза превышает показатель прошлого года.

Читайте, какие фильмы принести больше дохода Украине, а также, как кино "зарабатывает" для государства.

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Какие фильмы принесли больше всего доходу Украине в 2023 году

"Мавка. Лесная песня"

В 2023 году самую высокую прибыль принес мультфильм "Мавка", заработав 12,4 миллиона гривен, что составляет 40% от общих выплат, полученных спецфондом за права на фильмы. За восемь месяцев украинский и мировой прокат собрал 20 миллионов долларов. Число стран, где планируют показать мультфильм, продолжает расти. "Мавка" уже была продана более чем на 20 территорий, а с 1 декабря она станет доступной на платформе Netflix.

"Мавка. Лесная песня": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Снайпер. Белый ворон"

В этом году военная драма "Снайпер. Белый ворон" (2022) принесла в спецфонд 2,2 миллиона гривен, что составляет значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда доход составлял около 940 000 гривен. Государственное финансирование фильма составило почти 24 миллиона гривен, что представляет 80% от общей стоимости его производства. Общие кассовые сборы составляют 5246205 гривен.

"Снайпер. Белый ворон": смотрите онлайн трейлер фильма

"Я, ты, он, она"

За последние пять лет фильм принес самые высокие доходы для спецфонда. В 2019 году он принес 13,3 миллиона гривен. В течение длительного периода этот фильм был самым успешным по кассовым сборам среди украинских лент в Украине, заработав 71 миллион гривен за весь период проката. Однако в марте 2023 года он уступил фильму "Мавка".

"Я, ты, он, она": смотрите онлайн трейлер фильма

31,4 миллиона гривен за десять месяцев 2023 года

Если Госкино оказывает финансовую поддержку производству фильма, получает процент от его коммерческого использования. Размер этого процента определяется в конкретном договоре между продюсерами и Госкином и деньги поступают в спецфонд государственного органа.

Рост этих доходов связан с выходом в кинопрокат лент, на которые возлагали большие надежды. К примеру, для создания "Мавки" Госкино предоставило финансирование в размере 49,5 млн грн, а "Довбушу" – 65 млн грн. Согласно данным отчета Госкино за 2023 год, мультфильм "Мавка" заработал 12,4 млн грн, а исторический экшн "Довбуш" – 1,9 млн грн.



Статистика доходов / Госкино Украины