Женская энергия на экране: 5 самых привлекательных украинских актрис

Красота украинских женщин уже много лет покоряет сердца мужчин во всем мире. Многие привлекательные актрисы Украины уже покорили сердца миллионов кинолюбов своей женской энергетикой и сексуальностью.

Среди них: Ксения Мишина, Анна Кошмал, Дарья Легейда-Сова и другие. Читайте больше о лентах, в которых снялись украинские красавицы и об их жизни на сайте 24 Канала.

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Самые привлекательные украинские актрисы

Ксения Мишина

Ксения Мишина стала очень узнаваемой благодаря своей роли в сериале "Крепостная". Кроме того, актриса принимала участие и победила в шоу "Танцы со звездами", а также искала свою любовь на проекте "Холостячка".

Сегодня Мишина продолжает сниматься в самых популярных украинских и даже мировых проектах, среди них: сериалы "Клятва врача", "Зломолчание", фильм "Соседка" и другие. Кроме того, Ксения попробовала себя в роли телеведущей и ведет шоу "Я люблю Украину". Также актриса является мамой и самостоятельно воспитывает сына Платона. При этом успевает заниматься спортом, уделяя своему внешнему виду много времени.

Анна Кошмал

Украинская актриса, получившая признание за свою игру в роли Жени Ковалевой в 5-7 сезонах телесериала "Сваты". За эту роль она дважды стала номинантом на украинскую телевизионную премию "Телетриумф". Также она исполнила главные роли в известных украинских сериалах "Сашка", "Хороший парень", "Деревня на миллион" (1, 2 сезона). Сегодня Кошмал – одна из самых популярных молодых украинских актрис. Она успевает и строить свою личную жизнь, воспитывая сына, и показывать свой профессионализм на съемочных площадках. Среди последних ее проектов сериал "Успеть до 30".

Наталья Денисенко

Если вы помните волшебный голос Мавки из мультфильма "Мавка. Лесная песня", это озвучила именно Наталья Денисенко. Она известна сегодня как киноактриса, актриса дубляжа, а также актриса, участвующая в театральных спектаклях, имея гастроли по всей Украине.

При этом, Денисенко успевает справляться с сынишкой Андрюшей сама, так, как ее муж, Андрей Фединчик, сегодня служит в ВСУ. Последнее, что вы можете посмотреть из работ Денисенко, это очередная премьера романтической комедии "Диета №0", где Наталья сыграла главную роль.

Дарья Петрожицкая

Еще одна известная украинская актриса – Дарья Петрожицкая. Всегда улыбающаяся Дарья стала известна благодаря главной роли в сериале "Папик". Кроме того, девушка снималась в таких лентах, как: "Янтарные копы", "Ночной скорый", "Мираж" и других. Крайний проект, который мы можем посмотреть с Петрожицкой, это "Успеть до 30", где она сыграла совместно с Анной Кошмал. Сейчас Дарья Петрожицкая строит не только карьеру, но и свою личную жизнь, любимый сделал актрисе предложение, и пара уже думает о свадьбе.

Дарья Легейда-Сова

Дарья Легейда стала популярной благодаря своей роли в сериал "Крепостная". Актриса часто играет не только в кадре, но и на сцене. Кроме того, ее муж тоже актер. Сегодня в тяжелое для украинцев время Дарья активно организует собрание для наших воинов и волонтерит.

Ее муж Дмитрий Сова, за которого она вышла замуж два года назад, воюет. Отец артистки также служит в составе Вооруженных сил Украины. Оказывается, Даша сама готова морально взять в руки оружие и отправиться на фронт вместе со своими мужчинами, но здоровье не позволяет ему этого сделать. Однако Дарья подчеркивает, что в случае отсутствия других вариантов, кроме как уйти воевать, она готова защищать страну, даже с больным коленом.