И у каждого на это есть свои причины. 24 Канал подробнее расскажет, о ком идет речь и почему так произошло.

Эдвард Нортон

Звезда фильма "Бойцовский клуб" и друг Брэда Питта заслужил себе не слишком хорошие отзывы в Голливуде. Режиссеры его действительно опасаются. Все из-за того, что Нортон зациклен на контроле. Он позволяет себе переписывать сценарии прямо во время съемок, учит звездных коллег, как правильно играть (хотя они его об этом не просят), а с режиссерами вступает в спор о том, как нужно монтировать фильм.

Эдвард Нортон / Кадр из фильма "Невероятный Халк"

Кристиан Бэйл

Очевидно, что этот выдающийся голливудский актер отдается работе на полную. Однако такой же самоотдачи он требует и от других. Однажды Кристиан попал в не слишком приятную ситуацию, когда в сеть "слили" аудиозапись со съемок фильма "Терминатор: Спасение". Выяснилось, что знаменитость нецензурно высказывался в адрес оператора, который случайно попал в поле зрения Бейла и якобы выбил его из роли. Такое поведение голливудской звезды немало удивило мир кино.

Кристиан Бэйл / Кадр из фильма "Темный рыцарь"

Эмбер Херд

Бывшая Джонни Деппа давно стала антагонисткой Голливуда. Однако еще до "разборок" с актером ее уже не любили коллеги. Все из-за того, что Эмбер ведет себя очень высокомерно.

Во время съемок фильма "Аквамен" у режиссеров и продюсеров лопалось терпение, ведь невозможно было выносить постоянные капризы и скандалы Херд.

Эмбер Герд / Кадр из фильма "Аквамен"

Что касается громкого развода с Деппом, то женщина публично обвинила мужа в домашнем насилии. Такое заявление стало ключевым в карьерах обоих актеров.

Но в конце концов правосудие встало на сторону Джонни. Суд признал, что Герд распространяла клеветнические заявления о нем, которые нанесли ему значительный ущерб. В результате этого решения Эмбер обязалась выплатить бывшему мужу миллионы долларов в качестве моральной компенсации.

Шайя Лабаф

Зрители могут помнить этого актера по культовому фильму "Трансформеры". Его агрессивное поведение и непонятные высказывания разрушили карьеру. Например, Лабаф позволял себе драки с коллегами, мог неделями не мыться, мотивируя это тем, что "вживается в роль", а также под воздействием алкоголя устраивал хаос.

Шайя Лабаф / Кадр из фильма "Трансформеры"

Кевин Спейси

Актер, которого считали одним из самых выдающихся, вдруг стал ненужным в Голливуде. В свое время Спейси обвинили в сексуальных домогательствах. А также выяснилось, что во время съемок "Карточного домика" актер отравлял атмосферу на съемочной площадке. Все доходило до уровня опасности как для съемочной группы, так и для гримеров.

Обратите внимание! В 2022 году актера оправдали по делу о сексуальных домогательствах в отношении актера Энтони Реппа.

Кевин Спейси / Кадр из фильма "Секреты Лос-Анджелеса"

Недавно также закрыли дело об изнасиловании, в котором фигурировал американский продюсер Харви Вайнштейн. Одной из жертв была актриса Джессика Манн.