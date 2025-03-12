Ночь точно будет бессонной: 3 самых страшных фильма ужасов 2024 года

Жанр хоррора переживает свой расцвет в киноиндустрии. В прошлом году вышло множество удачных фильмов ужасов на разнообразные темы, которые не только способны напугать до мурашек, но и заинтересовать зрителя.

2024 год был богатым на фильмы ужасов, которые могут войти в историю кино как самые страшные хорроры. Они выделялись своей жуткостью и тревожностью. 24 Канал собрал такие ленты, которые после просмотра не дадут спать спокойно.

К слову Для тех, кто любит размышлять: 3 фильма, которые поразят своей глубиной

"Собиратель душ"

Режиссер: Оз Перкинс

Рейтинг IMDb: 6,6

Действие фильма происходит в 1990-х годах, когда жестокий преступник годами преследует своих жертв. Расследование ужасных убийств заходит в тупик, поэтому за дело берется молодая и талантливая агент ФБР Ли Гаркер. Она стремится расшифровать загадочные послания, которые убийца оставляет на месте преступления.

Это один из самых мрачных фильмов года, в котором постоянно нагнетается напряжение, а ощущение ужаса только усиливается. Лента и ее кошмарные образы словно проникает под кожу и заставляет бояться каждой сцены.

"Собиратель душ": смотрите трейлер онлайн

"Субстанция"

Режиссер: Корали Фаржа

Рейтинг IMDb: 7,3

Элизабет Спаркл была популярной телезвездой, но после лет в карьере ей остается вести лишь фитнес-программы. Женщина не может позволить себе уйти на пенсию, поэтому решает попробовать загадочный препарат, который должен сделать из Элизабет молодую красавицу.

Это новое видение фильмов ужасов, которое не так часто можно встретить в современном кино. Это не только тревожные картины и звуки, но и сам смысл: все эти страшные события являются последствиями неуверенности героини из-за требований мужчин к женской красоте.

"Субстанция": смотрите трейлер онлайн

"Носферату"

Режиссер: Роберт Эггерс

Рейтинг IMDb: 7,3

Новая экранизация романа "Дракула" рассказывает о молодом агенте по недвижимости Томасе Хаттере. Он едет в Трансильванию и встречается с графом Орлоком, который хочет приобрести поместье в Висборге. Томас впоследствии понимает, что граф – не просто аристократ, а вампир. Следующей целью Орлока может стать жена Хаттера – Эллен.

Фильм поражает внешним видом жутких созданий, которые появляются на экране. Это ужасная лента, которая одновременно и отпугивает, и привлекает своей интригой и развитием событий.

"Носферату": смотрите трейлер онлайн

К слову, ранее мы рассказывали о лучших фильмах ужасов XXI века, которые пугают до мурашек. Многообразие этих лент поражает, но каждая из них запомнится надолго.