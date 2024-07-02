С высокими рейтингами: 3 самых страшных фильма в истории кино, от которых мороз по коже

Далеко не всем нравятся жанры хоррора. Именно поэтому любителям такого кино часто бывает трудно найти фильм ужасов, который действительно стоит внимания.

В нашем новом материале от Кино 24 мы собрали список самых страшных лент, которые держат в напряжении до последнего момента. Приготовьтесь к просмотру заранее, ведь это фильмы, которые точно подарят вам самые острые впечатления.

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"Восстание зловещих мертвецов" (2022)

Рейтинг IMDb: 6.5

Бет приезжает к своей сестре Элли, которую бросил муж, оставив ее с тремя детьми. Они живут в старой многоэтажке, что должна быть снесена. Однажды сын Элли находит пластинки и книгу "Некрономикон". Конечно, мальчик решает послушать записи и открыть книгу. Высвобожденное зло захватывает их мать и не остановится, пока не затянет всех в ад. Впереди ждет много крови и жутких эпизодов. Как остановить эту тьму, если это еще никому не удалось?

"Восстание зловещих мертвецов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Солнцестояние" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.1

Несколько американских студентов решили провести свои летние каникулы весьма необычным способом - они отправились в отрезанную от всего остального мира шведскую деревню, чтобы собственными глазами увидеть древний обряд. Мидсоммар, или праздник летнего солнцестояния, празднуется раз в девяносто лет и всегда был окутан мистической завесой тайны. Такую возможность нельзя упускать, ведь до следующего празднования вряд ли кто-то из них доживет.

"Солнцестояние": смотрите онлайн трейлер фильма

Однако, если бы эти студенты знали, насколько они правы... Чем больше времени они проводят в деревне, тем больше темных тайн раскрывается перед ними. Они начинают замечать необычные вещи и ощущать присутствие древних духов. Праздник, который казался им увлекательным и таинственным, постепенно превращается в кошмар. Чем больше они узнают, то больше понимают, что лучше не шутить с древними обрядами и силами, которые стоят за ними.

"Наследственность" (2018)

Рейтинг IMDb: 7.3

По сюжету, семейство Грехемов совсем недавно потеряло свою голову – прабабушку Эллен. После ее смерти спокойный дом начинает наполняться множеством странностей, загадочных и невероятных тайн о происхождении семьи. И эти тайны никого не оставят в покое.

"Наследственность": смотрите онлайн трейлер фильма

Если вы – именно тот любитель экстрима, адреналина и ужастиков, то эта подборка – точно ваша. Выбирайте ленту и приготовьтесь к безумной дозе эмоций, которые не будут покидать вас еще долго.