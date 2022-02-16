Самые важные фильмы об украинских военных, от которых кровь застывает в жилах

Украинские военные уже 8 лет подряд защищают нашу землю от врага. В День единения редакция Кино 24 предлагает вспомнить и посмотреть важнейшие фильмы о силе духа наших воинов и о том, что Украина – непобедима.

Мы выбрали самые важные фильмы, которые изобразят эмоции героев и их чувства, покажут самые трудные дни: "Домой", "Тетрадь войны" или "Иловайск". А также о том, как искренний юмор и смех помогает в военных буднях, что показали в ленте "Наши котики". А о предстоящей победе в войне с Россией смотрите в драматическом фильме "Атлантида".

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Самые важные фильмы об украинских военных

Киборги

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев

Полнометражный художественный фильм о боях в Донецком аэропорту во время вооруженного конфликта на Донбассе. Кинолента рассказывает историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года. Группа украинских военных впервые приезжает в поврежденное боевыми действиями здание старого терминала Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева.

На экране – 6 бойцов. Все они разного возраста и характера. Есть добровольцы и контрактные. Вокруг них руины – это то, что осталось от Донецкого аэропорта. И лишь бы враг не пошел дальше – они готовы защищать насмерть то, что осталось от аэродрома.

За их несокрушимость противники назвали их "Киборгами". В одноименном фильме рассказывается о двух неделях самых ожесточенных боев в ДАПе. За вымышленными героями кроются настоящие истории защитников аэропорта.

"Киборги" 2017: смотрите трейлер

Позывной "Бандерас"

Фильм художественный, но кажется документальным. Он "живой" и этого ценный для истории артефакт. А все почему? Потому что в основе – боевые дневники нацгвардейца Сергея Башкова с позывным "Индеец" и рассказы воинов АТО 93-й бригады.

Сценарий по показаниям бойцов написали Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов. По этой истории также создали и одноименную книгу.

"Позывной "Бандерас" 2018: смотрите трейлер

Донбасс

Режиссер: Сергей Лозница

Это тринадцать коротких сюжетов, которые показывают панораму жизни на оккупированных территориях, от трагедии до комического фарса. "Зеленые человечки" не могут вспомнить названия своего "родного городка, здесь рядом". Немецкого журналиста на блок-посту встречают криком "фашиста поймали!". Здесь празднуют свадьбы и устраивают уличные расправы, экспроприируют на благо "республик" машины и деньги, живут в подвалах, спасаясь от обстрелов.

Фильм Сергея Лозницы ищет ответ на вопрос: где в этом калейдоскопе проходит грань между правдой и вымыслом?

"Донбасс" 2018: смотрите трейлер

Без явных признаков

Режиссер: Алина Горлова

Документальный фильм изображает историю женщины-майора, которая возвращается из зоны боевых действий на Востоке Украины. Разговаривая с психологами, борясь с посттравматическим стрессовым расстройством и паническими атаками, она пытается вернуться к не то чтобы спокойной, но предыдущей нормальной жизни.

Лента одержала победу в национальном конкурсе Docudays UA, а также получила специальную награду кинофестиваля DOK Leipzig в Германии. Ранее ее можно было увидеть на фестивалях или спецпоказах, а ко Дню защитника и защитниц, в октябре 2021 года, фильм вышел на платформе Takflix.

"Без явных признаков" 2018: смотрите трейлер





Черкассы

Режиссер: Тимур Ященко

Сценарий фильма снят по мотивам реальных событий марта 2014 года, в частности аннексии Крыма Россией. Картина рассказывает про украинского тральщика, который единственный из девяти военных кораблей отказался сдаваться и спускать государственный флаг, и три недели оказывал сопротивление российским военным.

"Черкассы" 2019: смотрите трейлер

Домой

Режиссер: Нариман Алиев

Сентиментальная история о том, как везут тело сына, погибшего в АТО, в аннексированный Крым, чтобы похоронить его по всем мусульманским традициям. Фильм будет интересен тем, кто потерял связь с родней из-за войны и тем, кого такая ситуация тревожит до самого сердца. В центре истории – крымскотатарская семья, которая разделилась после аннексии украинского полуострова.

В Украине высоко оценили работу Наримана Алиева: лента стала обладателем гран-при Одесского кинофестиваля.

"Домой" 2019: смотрите трейлер

Атлантида

Режиссер: Валентин Васянович

Съемки фильма проходили с января по март 2018 года в Мариуполе. В драматической ленте рассказывается о предстоящей победе в войне с Россией. Главные роли исполнили ветераны российско-украинской войны, среди которых логист фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

2025-й год. В прошлом году Украина одержала победу в войне с Россией. Оккупированные территории возвращены, но Донбасс признан непригодным для проживания. Те, кто остался здесь, преодолевают последствия экологического и гуманитарного кризиса. На фоне опустошения рождается новая любовь,

– говорится в описании к фильму.

"Атлантида" стала первым украинским фильмом, который получил призовое место на Венецианском кинофестивале.

"Атлантида" 2019: смотрите трейлер

Иловайск

Режиссер: Иван Тимченко

Первый украинский полнометражный художественный фильм о боях за Иловайск во время войны на Донбассе, который рассказывает об ужасе "зеленого коридора".

Фильм режиссера Ивана Тимченко основан на реальных событиях. Он честно рассказывает о кровавом августе 2014-го, когда российские боевики подло атаковали воинов АТО под Иловайском на Донбассе. Украинцы попали в сокрушительное окружение. 29 августа во время выхода по "зеленому коридору" погибли 129 человек. По последним данным, общие потери украинских сил в этих боях могут достигать 420 бойцов.

Над сценарием первого украинского экшна об Иловайской трагедии более двух лет работал журналист и писатель Михаил Брыных. Он создавал его на основе многочисленных материалов в прессе и реальных историй добровольцев, которые принимали участие в операции по освобождению Иловайска.

"Иловайск 2014. Батальон "Донбасс" 2019: смотрите трейлер

Наши котики

Режиссер: Владимир Тихий

Кино об украинских добровольцах, которые пошли защищать нашу страну от российских оккупантов. Без пафоса, зато с юмором. Лента "Наши котики" вышли на большие экраны 30 января 2020 года. Это новый жанр для украинского кинематографа – неполиткорректная патриотическая комедия. Кино об украинских добровольцах, которые пошли защищать нашу страну от российских оккупантов. События фильма разворачиваются на фронте в 2014 году. Среди продюсеров – бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

Успех неполиткорректной комедии вдохновил создателей на продолжение – в 2021 году представили первый тизер фильма "Наши котики 2", или "Тайна женского монастыря".

"Наши котики" 2020: смотрите трейлер

Плохие дороги

Режиссер: Наталья Ворожбит

Фильм изображает то, как человек в экстремальных условиях способен проявить свои характер и способности; это авторская рефлексия на десятки интервью и свидетельства людей на Донбассе.

В центре истории – жизни украинских военных и мирных жителей Донбасса, находящихся по разные стороны линии разграничения. Наталья Ворожбит писала сценарий, опираясь на реальные истории, собранные на Востоке Украины. Она впервые выступила как режиссер ленты, ведь до этого она была сценаристом таких известных фильмов как "Киборги" и "Дикое поле".

На Международной неделе кинокритиков, проходящей в рамках Венецианского кинофестиваля, в 2020 году состоялась премьера ленты. Фильм признали лучшим в категории "Самый инновационный фильм".

"Плохие дороги" 2020: смотрите трейлер

Тетрадь войны

Режиссер: Роман Любый

Режиссер Роман Любый решил сделать полнометражный документальный фильм, который полностью смонтирован с видео, которые снимали бойцы АТО на свои телефоны и экшн-камеры. Герои в фильме не имеют имен, не знают названий городов и поселков. Лента сосредотачивается на том, чтобы передать состояние и ощущение войны.

Всего в фильме 18 соавторов. Некоторые из них погибли, кто-то пожелал остаться анонимным. 13 октября 2021 года состоялась онлайн-премьера фильма на платформе Takflix.

"Тетрадь войны" 2021: смотрите трейлер

Клондайк

Режиссер: Марина Эр Горбач

Фильм рассказывает о местной семье, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области. Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка; война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают вооруженные группировки.

Изображая 2014 год, "Клондайк" перекликается с современными событиями на украино-российской границе. Фильм является чрезвычайно важным и актуальным для Европы,

– прокомментировала ленту директор Берлинале Рисенбеек.

"Клондайк" стал первым в истории игровым фильмом в программе главного фестиваля независимого кино в США.

"Клондайк" 2022: смотрите трейлер

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор враг в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!





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