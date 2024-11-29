Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Netflix. Подробнее о самом популярном сериале на стриминговом сервисе – читайте далее в материале.

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Какой сериал стал лидером на Netflix

Комедийный сериал "Тайный осведомитель" состоит из 8 серий. Режиссеры ленты – Ребекка Эшер и Морган Секетт. В ленте сыграли: Лайла Ричкрик, Стивен Хендерсон, Керри О'Мэлли, Майлз Фаулер, Джама Уильямсон, Даниэль Кеннеди, Шайло Шенер, Марк Энтони Сэмюэль, Курт Кохлер, Фатима Домингез, Скотт Джордан, Фрэнк Скоццари и Валери Ибарра.

"Тайный информатор" рассказывает о профессоре Чарльзе, который вышел на пенсию. У него была жена, с которой прожил счастливую жизнь. Они вместе путешествовали, посещали театры и наслаждались компанией друг друга. Однако женщина умерла, поэтому все изменилось. Чарльз сильно скучал по любимой, из-за чего стал меньше проводить времени с дочерью Эмили и внуками. Девушка предложила отцу выбрать себе хобби, чтобы тот вернулся в обычный темп жизни.

Однажды главный герой прочитал газету, где увидел объявление частного детектива, которая расследует преступление в доме престарелых "Пасифик Вью", в Сан-Франциско. Оказывается, там исчезло ожерелье, поэтому Чарльз соглашается стать агентом под прикрытием в этом пансионате. Впрочем, мужчине стоит делать все осторожно, чтобы его не заподозрили, в частности директор здания Диди. Поэтому герой отправляется в заведение, притворяясь новым жителем.

"Тайный информатор": смотрите трейлер онлайн

В течение восьми серий зрители будут наблюдать за забавными ситуациями, которые будут случаться с Чарльзом, вместе с мужчиной будут расследовать дело и удивляться сюжетным поворотам в ленте. Герою удастся не только разоблачить вора, но и найти новых друзей.

Какие еще ленты на Netflix понравились украинцам

Это сериалы, которые особенно пришлись по душе украинским киноманам на этой неделе. Они покорили зрителей интересным сюжетом и неожиданными поворотами,

"Убивайте осознанно" 1 сезон;

"Императрица" 2 сезон;

"Аркейн" 2 сезон;

"Успеть до 30" 2 сезон;

"Боец в клетке" 1 сезон;

"Любовь и одержимость" 1 сезон;

"Императрица" 1 сезон;

"Закон Лидии Поэт" 2 сезон;

"Дипломатка" 2 сезон.

Выбирайте сериал из перечня, чтобы отдохнуть и окунуться в мир кино.