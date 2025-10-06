На Оскар 2026 года поедет еще один фильм, который снимали в Украине. Это лента об одесском санатории.

Она будет соревноваться в категории "Международный художественный фильм". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Ирландскую академию кино и телевидения.

На Оскар поедет еще один фильм, который снимали в Украине: что известно?

На 98-й церемонии вручения премии Оскар появится еще один фильм, который снимали в Украине. Это украиноязычная лента "Санаторий", создана в сотрудничестве кинематографистов из Ирландии, Украины и Франции.

Фильм уже показывали на многочисленных международных фестивалях, в частности на CPH: DOX в Копенгагене в рамках главного международного конкурса DOX: AWARD в конце марта 2025 года.

Также ленту демонстрировали на Visions du Réel в Швейцарии, Эдинбургском международном кинофестивале, Docudays UA, Мельбурнском международном кинофестивале и Galway Film Fleadh, где она получила награду за лучший ирландский полнометражный документальный фильм 2025 года.

"Санаторий": смотрите онлайн трейлер фильма

Теперь лента поборется в категории "Международный художественный фильм" на Оскаре-2026, пишет издание Variety.

Напомним, что фильм "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова поедет на Оскар-2026 от Украины. Подробности – по ссылке.

О чем фильм "Санаторий"?

Действие ленты происходит в окрестностях Одессы. Там расположен санаторий "Куяльник", который построили еще в 1970-х годах. Это отель и лечебное учреждение, куда каждое лето приезжают тысячи украинцев на оздоровление. Этот санаторий привлекает людей, которые любят советские методы лечения: соленые озера и знаменитую черную грязь, которая якобы лечит бесплодие и другие болезни.

Зрители могут посмотреть на труд персонала, который заботится о посетителях несмотря на войну. И пока за окном обстрелы, люди снова и снова приезжают в "Куяльник", кто-то – за исцелением, а кто-то – по своим особым причинам.