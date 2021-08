Чувства не остыли, – Сара Джессика Паркер и Крис Нот показали совместные романтические фото

Недавно на съемочной площадке перезапуска "Секса и города" появился Крис Нот. На тех фото он только стоял рядом с Сарой Джессикой Паркер и они, будто бы решали проблемы, а на этих выходных оба поделились в сети общими романтическими фото, которые можно охарактеризовать словами "за мгновение до поцелуя".

Главные герои ожидаемого шоу And Just Like That на выходных подогрели интерес поклонников к картине. Оба на своих инстаграм-страницах поделились романтическими фото.

На совместных фото Сара Джессика Паркер и Крис Нот выглядят счастливыми и влюбленными, но судя по последним новостям, эта пара снова почувствует боль развода.

Как прокомментировали актеры свои романтические фото

На одной из фотографий Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг смотрят друг другу в глаза. Крис Нот в своем инстаграме опубликува фото, где они сидят рядом, обнимаясь, и так подписал их фото: "Снова вместе".

Эти двое, уверена, сегодня не будут спать допоздна,

– комментирует Сара Джессика Паркер.

Как отреагировали поклонники появления Криса Нота

Интернет-пользователи разделились: одни считают, что это просто обычная путаница между супругами, они в процессе развода и выясняют отношения. Особенно, если посмотреть на фото, которые недавно сделали папарацци. Интересно, является ли причиной того бывшая "идеальная" жена Престона Наташа, которую мы также видели на площадке раньше. "Наиболее знаковые токсичные отношения", – говорят зрители.

Другие комментируют так:

"Это удивительно";

"Я не могу дождаться";

"Пожалуйста, не расставайтесь. Я всегда был фанатом Бига и Керри, с первого эпизода";

"Для меня это не похоже на семейные проблемы, пожалуйста, оставьте это так";

"Никому больше не расставаться!";

"Ааа! Это невероятно. Я сейчас представляю, как Биг называет ее "Малышка";

"Я заплачу за любовь, подобную на эту";

"Моя лучшая пара всех времен".

