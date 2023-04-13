Сара Полсон отдавала свой гонорар Педро Паскалю: "Чтобы он мог прокормить себя"

Дружба Сары Полсон и Педро Паскаля длится уже три десятилетия. На днях она рассказала, что финансово поддерживала актера "Последних из нас" в 2000-х годах, "когда он все еще изо всех сил пытался добиться успеха".

Об этом звезда "Американской истории ужаса" рассказала в новой статье журнала Esquire. Она отметила, что иногда отдавала Паскалю деньги, которые она зарабатывала, чтобы он мог прокормить себя.

Смотрите также Педро Паскаль стал звездой в 47 лет: малоизвестные факты об удивлении актера.

Сара Полсон отдавала свой гонорар Педро Паскалю

Сара Полсон и Педро Паскаль впервые встретились в 1993 году, когда актер приехал в Нью-Йорк как студент Школы искусств Тиш при Нью-Йоркском университете. "В те годы мы постоянно ходили в кино", – вспомнила Полсон.

После колледжа Паскаль переехал в Лос-Анджелес, чтобы попробовать себя в роли актера. Он получил несколько телевизионных работ в сериалах "Баффи – победительница вампиров", "Прикосновение ангела", но этого было мало, чтобы платить счета. Впоследствии он вернулся в Нью-Йорк.

"Он говорил об этом публично, но было время, когда я давала ему свои суточные от работы, на которой я работала, чтобы у него были деньги, чтобы прокормить себя", – сказала американская актриса Esquire.



Сара Полсон и Педро Паскаль / Pinkvilla

"Я умирал столькими смертями!", – вспоминал тот период Паскаль. – Мое видение этого заключалось в том, что если до 29 лет у меня нет серьезной роли, то все окончено. Поэтому я постоянно размышлял о том, что значит посвятить свою жизнь этой профессии".

Полсон радуется тому факту, что сегодня "все хотят кусочек" Паскаля. Он снялся в двух огромных телесериалах: "Последние из нас" HBO и "Мандалорец" от Диснея. К тому же принял участие в короткометражном фильме режиссера Педро Альмодовара, мировая премьера которого состоится на Каннском кинофестивале 2023 следующего месяца.