Создатели "Видение бабочки" начали сбор средств на дроны для аэроразведчиц: как присоединиться

ОО "Женское ветеранское движение" – VETERANKA, сеть кинотеатров Multiplex и команда фильма "Видение бабочки" начали благотворительный сбор средств на дроны для аэроразведчиц. Цель акции — собрать 200 тысяч гривен на 3 квадрокоптера к выходу фильма в украинских кинотеатрах.

"Видение бабочки" — лента, рассказывающая об украинской аэроразведке, возвращающейся из плена. Ее ждут родные, друзья, собратья и любимый. Но новая жизнь приносит новые вызовы. Об этом 24 Каналу рассказала пресс-служба фильма.

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Создатели "Видение бабочки" начали сбор средств на дроны для аэроразведчиц

Фильм "Видение бабочки" выйдет в украинских кинотеатрах 6 апреля, и именно до этой даты продлится благотворительный сбор средств на банке. Также в преддверии старта проката в сети кинотеатров Multiplex состоятся благотворительные допремьерные показы фильма – все деньги из билетов будут перечислены в пользу сбора.

Эта картина – портрет украинской воительницы. Рассказывая историю одной несокрушимой женщины, она затрагивает многие темы: от равенства в армии до адаптации бывших пленных. Именно эти проблемы направлена деятельность Женского ветеранского движения. В ленте снялись члены движения VETERANKA, участницы боевых действий: парамедик Екатерина Приймак и разведчица, санинструктор Алина Гордеева,

– говорит компания "Артхаус Трафик".

Присоединиться к сбору можно любой пожертвованием по ссылке . Детали благотворительной акции на сайте

"Видение бабочки" – дебютная полнометражная работа режиссера Максима Наконечного. Сценарий фильма он написал совместно с писательницей и режиссером Ириной Целик ("Земля голубая, как апельсин", "Я и Феликс"). В главной роли снялась актриса Рита Бурковская, известная из фильма "Парфенон" Мантаса Кведаравичюса. Одну из ключевых героинь картины исполнила известный драматург Наталья Ворожбит (сценарист "Киборгов", сценарист и режиссер "Плохих дорог").

"Видение бабочки" высоко оценили кинокритики. Да, издание The Hollywood Reporter написало, что фильм "внушает надежду", а игра Риты Бурковской "очень выразительна", Deadline назвало его "самым своевременным фильмом в Каннах", а Screen Daily – "строгим, но убедительным".

"Видение бабочки" 2023: смотрите трейлер ленты