Это было первое место, куда прилетела ракета – Сеитаблаев о локации съемок "Мирного-21"

Фильм Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21" – история сопротивления Луганского пограничного отряда российской диверсионной группировкой в 2014 году. Где снимали картину – читайте на Кино 24.

Выход ленты создатели планировали посвятить Дню украинского пограничника в апреле 2022 года, выход в широкий прокат состоялся 22 февраля 2023 года.

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Ахтем Сеитаблаев о съемках фильма "Мирный-21"

Лента изображает события июня 2014 года, которые произошли на приграничной Луганщине. Тогда российские спецслужбы и сепаратисты пытались склонить бойцов луганского пограничного отряда предать Родину – тем самым повторить крымский сценарий: захватить украинские территории без боя. Несмотря на отсутствие опыта, по решению действующего командира отряд вступил в бой.

Съемки начали в сентябре 2021 года. Снять историю смелых пограничников на их родине – Луганской области было нереально. В интервью 24 Каналу Ахтем Сеитаблаев рассказал подробнее о съемках. Как известно, фильм снимали в Киеве и в военной части города Василькова Киевской области (Объединенный учебный центр Воздушных Сил).

По его словам, снимали в основном в городе Василькове под Киевом: "В воинской части, учебном центре".

24 февраля, когда началось это большое нашествие, именно эта военная часть была одним из первых мест, куда прилетела российская ракета, которую бомбили самолеты. Прилетело почти в то же место, где была съемочная точка, на которой один из главных героев – "Осирис", которого играл Паша Ли, отстреливался от врага. На том же месте, над этой воронкой в асфальте, оркестр воинской части в середине марта играл гимн Украины – посвящение Паше,

– сказал Ахтем.

Украинского актера кино и дубляжа Павла Ли убили россияне 6 марта под Ирпенем, на 11-й день войны. Ему было всего 33 года.

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Актерский состав

В фильме "Мирный-21" сыграли: