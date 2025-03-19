Однако последние годы жизни актера значительно изменились. В материале расскажем вам биографию легендарного Брюса Уиллиса, который тяжело болеет.

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Биография Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года на американской военной базе в Идар-Оберштайне, что в Западной Германии, в семье американского солдата и немки. Его отец, Дэвид Уиллис, работал сварщиком, а мать, Марлен, была банковским работником. Их семья часто меняла место жительства из-за службы отца.

С детства Брюс имел интерес к театру, и когда он вернулся в США, поступил в университет штата в Монтклере, где начал изучать драматическое искусство. Однако он быстро понял, что ему нужно больше практики, чем теоретических знаний, и поэтому покинул университет. Переехав в Нью-Йорк, он пытался пробиться в шоубизнес, перебиваясь случайными заработками в барах.

В одном из таких заведений он начал играть на губной гармонике, а параллельно работал барменом. Именно в тот период его жизни случилась важная встреча: он случайно познакомился с режиссером, который искал актера для эпизодической роли бармена. Это была первая ступенька на пути к его большой мечте.

Начало карьеры Брюса Уиллиса было не таким легким, как это может показаться. Он пережил несколько спадов и тяжелых периодов, когда его усилия не давали желаемых результатов.

Настоящий прорыв произошел после того, как он получил роль Джона Макклейна в серии фильмов "Крепкий орешек". Эта роль принесла ему мировую известность, и Брюс Уиллис стал одним из крупнейших голливудских актеров.

"Крепкий орешек": смотрите онлайн трейлер фильма

Он также снимался в многочисленных других культовых фильмах, таких как "Последний бойскаут" (1991), "12 обезьян" (1995), "Пятый элемент" (1997), "Армагеддон" (1998), "Шестое чувство" (1999), "Неуязвимый" (2000), "Город грехов" (2005) и "Петля времени" (2012).

Личная жизнь и болезнь актера

Относительно личной жизни Брюса Уиллиса, его первый брак с актрисой Деми Мур длился с ноября 1987 года до октября 2000 года. Этот союз считался образцовым, и пара была одной из самых популярных в Голливуде. Однако, несмотря на то, что их отношения казались идеальными на публике, супруги неожиданно расстались.

В марте 2009 года он женился на британской модели и актрисе Эмме Хеминг. Этот брак был более частным, и Брюс в основном сохранял свою личную жизнь в тени публичности, поддерживая отношения с семьей и детьми.

В феврале 2023 года жена Брюса, Эмма Хеминг, сообщила через социальные сети, что 67-летнему актеру поставили тяжелый диагноз: лобно-височная деменция. Первые симптомы этой болезни начали проявляться еще в 2022 году, когда Брюс столкнулся с трудностями произношения, и врачи сначала диагностировали его состояние как афазию – нарушение речи. Однако со временем состояние актера ухудшалось, и только в 2023 году врачи смогли поставить точный диагноз.

Родные Брюса были глубоко обеспокоены, сможет ли он дожить до своего 70-летия, учитывая прогрессирование болезни. Однако, несмотря на все трудности, Брюс Уиллис сегодня празднует свой День рождения. Это важный момент не только для него, но и для его семьи и поклонников, которые поддерживают его в эти сложные времена.