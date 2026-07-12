24 Канал собрал несколько фильмов 90-х, которые пережили десятилетия и до сих пор смотрятся на одном дыхании.

"Ловушка для родителей"



Фильм "Ловушка для родителей" / imdb



Классика, с которой, кажется, началась половина современных сюжетов о близнецах. Две одинаковые девочки, Энни и Холли (обеих играет Линдси Лохан), случайно знакомятся в летнем лагере и узнают, что они – сестры, разлученные вместе с родителями много лет назад. Далее – план воссоединения семьи, который, конечно же, удается, ведь это кино для всей семьи, а не документальный фильм о разводе.

"Маленькие негодяи"



Фильм "Маленькие негодяи" / imdb



Здесь главные герои – дети, создавшие собственный клуб настоящих мужчин-женоненавистников. Любой из ребят, кто осмелится встречаться с девочкой, автоматически становится для клуба предателем и негодяем. Одного из участников за это уже хорошенько проучили – воспитание в детском коллективе, как всегда, самое жесткое.

"Проблемный ребенок"



Фильм "Проблемный ребенок" / imdb



Бен и его жена Фло, мечтающая пробиться в высшее общество, усыновляют семилетнего Джуниора – милого и забавного на первый взгляд. Очень скоро выясняется, что это маленькое чудовище, способное превратить любой отдых или праздник в катастрофу.

"Джордж из джунглей"



Фильм "Джордж из джунглей" / imdb



По сути, та самая история о Тарзане, только максимально адаптированная для семейного просмотра. Главную роль исполнил Брендан Фрейзер, а его возлюбленную сыграла Лесли Манн. Шедевром этот фильм не назовешь, но улыбку он вызывает до сих пор.

"Бетховен"



Фильм "Бетховен" / imdb



Главный герой здесь – не композитор, а случайно названный в его честь сенбернар. Пес попадает в семью еще щенком и быстро становится любимцем детей и матери, тогда как отец косо смотрит на нового обитателя. Знакомая ситуация для любого, кто когда-то приносил домой животное без предварительного согласия семьи.

А вот еще такие фильмы для всей семьи стоит посмотреть.

