6 семейных мультфильмов на Netflix ко Дню защиты детей

Прекрасными праздниками врываемся в лето: 1 июня празднуем Международный день защиты детей и День родителей. Поэтому стоит воспользоваться приятным случаем и провести время вместе за просмотром мультфильмов, которые будут интересны взрослым и маленьким.

Редакция Кино24 подобрала мультфильмы на разные вкусы. Единственное, что объединяет все эти истории: это тот факт, что они останутся приятным воспоминанием в вашем сердце, независимо от возраста. Рекомендуем просматривать всей семьей, при условии постоянных уютных объятий!

Интересно Топ-10 ностальгических мультиков, которые вернут вас в детство

1. Тайная жизнь домашних животных 2

Год: 2019

Оригинальное название: The Secret Life of Pets 2

Когда хозяева главного героя пса Макса идут на работу, квартира наполняется собаками и кошками, а также другими домашними любимцами, проживающими по соседству. Некоторые из них слушают музыку, другие просто общаются. И все было бы мирно и хорошо, если бы не банда котов, которая не дает покоя всем вокруг своей секретной деятельностью.

"Тайная жизнь домашних животных 2" 2019: смотрите трейлер

2. Митчеллы против машин / На связи

Год: 2021

Оригинальное название: The Mitchells vs. The Machines

Научно-фантастическая анимационная комедия для всей семьи о неудачном семейном отдыхе и спасении мира от апокалипсиса. По сюжету, семья Митчелл переживает кризис в отношениях. Они планируют совместный семейный отдых, который им необходимо провести вместе. Ведь дочь Кэти вскоре отправится учиться в колледж. Семья выезжает на природу. Правда в настоящее время в мире начинается настоящая революция машин, а Митчеллам вместо отдыха придется присоединиться к неравному противостоянию с мятежными компьютерами!

"Митчеллы против машин" 2021: смотрите трейлер

3. Наконец-то дома

Год: 2015

Оригинальное название: Almost Home

История о инопланетной расе бувов под руководством решительного и почти всегда отважного капитана Смека. Они ищут планету, которая могла бы стать для них новым домом. Родные просторы им пришлось покинуть из-за врагов, которые стали их преследовать. И вот на горизонте бувам показался шар голубого цвета и с виду он вполне пригодный для жизни, только вот название какое-то странное – Земля. Но, захватив Землю, раса пришельцев тут же начинает заниматься ее доброустройством и реорганизацией на "благо" людям. Кто бы мог подумать, что трус-був О подружится с девочкой, которая ищет свою маму и даже поможет ее найти. Но почему бувам нужно постоянно бежать? Возможно, здесь скрыта история о чем-то гораздо более серьезном, чем месть – ведь так важно быть вместе всей семьей...

"Наконец-то дома" 2015: смотрите трейлер

4. Панда Кунг-Фу

Год: 2008

Оригинальное название: Kung-Fu Panda

Жителям Долины Мира грозит опасность – безжалостный мастер Тай Лунг, который пришел отомстить за свою неудачную судьбу. Остановить такого свирепого зверя может только единственный избранный, которого зовут "Воином дракона". Этим "счастливчиком" окажется панда По. История о дружбе, наставничестве, приключениях и победе добра.

"Панда Кунг-Фу" 2008: смотрите трейлер

Интересно 7 долгожданных кинопремьер июня 2021 года

5. Как приручить дракона

Год: 2010

Оригинальное название: How to Train Your Dragon

Иккинг Кровожадный Карасик Третий, или Иккинг – наследник легендарной династии славных викингов. Но парень ни разу не проявил собственную отвагу. Да и вообще не очень понимает, для чего нужна эта вечная охота на драконов. Но он все равно должен доказать своему отцу, что он настоящий викинг: что у него есть задатки и сила. Иккинг планирует убийство дракона, которого никто никогда не мог поймать, и отправляется на его поиски. И найти ему приходится только беззащитное и беззубое дитя дракона. Они объединяют свои силы с единственной целью – доказать всем, что жизнь в мире может быть плодотворнее, чем в войне.

"Как приручить дракона" 2010: смотрите трейлер

6. Ходячий замок Хаула

Год: 2004

Оригинальное название: Hauru no Ugoku Shiro

Действие фильма происходит в сказочном мире, напоминающем Европу 19-го века, где магия существует рядом с техническим прогрессом. Скромная жизнь сиротки-шляпницы Софи полностью изменилась, когда в окрестностях города появился ходячий замок таинственного волшебника. События мультфильма становятся интереснее, когда ревнивая Ведьма Пустоши отнимает у девушки красоту и молодость, превращая ее в бабушку с молодой душой. Девушка отправляется на поиски Ведьмы, чтобы снять заклятие. Приключения, которые происходят у нее на пути, заставляют ее оставаться жить в странном доме с хозяином и другими обитателями гигантского сооружения на курьих ножках. Но со временем выясняется, что заклятье лежит и на всех обитателях замка. И эти заклинания связаны, как кусочки мозаики...

"Ходячий замок Хаула" 2004: смотрите трейлер