Июнь окажется богатым на премьеры франшиз и оригинальных фильмов. Также в июне ожидаем премьеры анимационных фильмов, в том числе от украинского режиссера Анатолия Лавринишина. Выбирайте уже, в кинотеатрах на некоторые фильмы доступны допремьерные показы – поэтому не пропустите возможность быть на волне!

7 премьер июня 2021 года

1. Заклятие 3: По воле дьявола

Дата премьеры: с 3 июня 2021 года

Рейтинг IMDb: 7, 1

Оригинальное название: The Conjuring: The Devil Made Me Do It

История уже не нова, но такая же интригующая и захватывающая, как и предыдущие. Ведь этот детективный фильм ужасов является продолжением двух одноименных фильмов, отбывших премьеры в 2013 и 2016 годах. Кстати, фильм является восьмым во франшизе. В основе сюжета все та же реальная история, которая произошла в 1981 году, о том, как исследователи паранормальных явлений Эд и Лорейн Уоррены (Патрик Уилсон и Вера Фармига) посвятили жизнь выяснению правдивости о событиях, которые ужаснули тех, кто о них узнал. На этот раз им придется разобраться в еще одном жутком убийстве, ведь во время суда он настаивал на том, что его действиями руководил дьявол...

"Заклятие 3: По воле дьявола" 2021: смотрите трейлер

2. Кролик Петрик: Побег в город

Дата премьеры: с 3 июня 2021 года

Рейтинг IMDb: 6,3

Оригинальное название: Peter Rabbit 2: The Runaway

Семейная комедия является продолжением одноименного фильма, который был представлен в феврале 2018 года. За плечами у кролика Петрика и его сестер немало забавных ситуаций (и даже неприятностей), из которых им удавалось с успехом выпутаться. Герои не привыкли унывать, поэтому никаких сомнений нет – их ждут новые удивительные приключения в городе. Следует подчеркнуть, что в этом фильме к своим ролям снова вернулись актеры Роуз Бирн и Донал Глисон.

"Кролик Петрик: Побег в город" 2021: смотрите трейлер

3. Ограбление по-джентльменски

Дата премьеры: с 17 июня 2021 года

Оригинальное название: The Misfits

На нас ждет приключенческий боевик с Тимом Ротом и Пирсом Броснаном в главных ролях. История рассказывает нам о самом известном мошеннике и воре в мире Ричарде Пэйсе (Пирс Броснан). Сюжет сосредоточен на событиях, которые происходят после его побега из тюрьмы. Оказавшись на свободе, Пейс вливается в команду преступников, которые ведут себя как Робин Гуды. Новой целью этой команды должен стать Уорнер Шольц (Тим Рот), владелец надежных тюрем, которые удерживают под охраной не только преступников, но и незаконные деньги. Именно на них комнада положила глаз и собирается раздать бедным и нуждающимся.

"Ограбление по-джентльменски" 2021: смотрите трейлер

4. Лука

Дата премьеры: с 17 июня 2021 года

Оригинальное название: Luca

Фэнтезийный приключенческий мультфильм от студии Pixar расскажет историю о взрослении мальчика. Его детство наполнено мороженым, пастой и бесконечными поездками на скутере, переносит зрителей на живописное побережье Итальянской Ривьеры. Главный герой Лука разделяет свои приключения со своим новым лучшим другом, но развлечениям и веселью грозит секрет: морские чудовища из другого мира, которых герои неожиданно найдут на морском дне.

"Лука" 2021: смотрите трейлер

5. Форсаж 9: Безудержная сага

Дата премьеры: с 17 июня 2021 года

Рейтинг IMDb: 5, 3

Оригинальное название: F9

Криминальный триллер является продолжением медиафраншизы, в которую входят 9 полнометражных и два короткометражных фильма. После событий предыдущего фильма, Доминик Торетто (Вин Дизель) живет спокойной семейной жизнью. Однако он вынужден принять участие в противостоянии с младшим братом Якобом, который объединится с Сайфер (Шарлиз Терон).

"Форсаж 9: Безудержная сага" 2021: смотрите трейлер

6. Виктор_Робот

Дата премьеры: с 24 июня 2021 года

Рейтинг IMDb: 7, 0

События ленты происходят в далеком будущем. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает. Девочка вместе с помощником – крохотным роботом Виктором – отправляется на его поиски. Так начинаются захватывающие приключения двух друзей.

"Виктор_Робот" 2021: смотрите трейлер

7. Телохранитель жены киллера

Дата премьеры: с 24 июня 2021 года

Оригинальное название: Hitman's Wife's Bodyguard

Криминальный боевик является продолжением фильма, который вышел в 2017 году. В фильме внимание зрителей сосредотачивают на сюжете, который происходит через три года после оригинальной истории. Майкл Брайс (Райан Рейнольдс) поддерживает дружеские отношения с Дариусом Кинкейдом (Сэмюэл Л. Джексон), которого пришлось охранять. Брайс, Дариус и его жена Соня (Сальма Хайек) вместе отправятся на живописное Амальфитанское побережье Италии. Они сделают все, чтобы помешать кибератаке, которая может привести к краху Европейского союза.

"Телохранитель жены киллера" 2021: смотрите трейлер