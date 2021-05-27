"Давно не виделись. Дороги немного опустели. Места, где мы собирались, затихли. Позади год тяжелых испытаний. Но впереди – новый день, полный надежд. Уже более сотни лет существует место, куда мы всегда шли, чтобы развлечься, чтобы убежать, попасть в другие миры. Это кино. Наступает и светлый миг, когда свет гаснет. Запускается проектор. И мы верим", – Вин Дизель трогательно пригласил зрителей в кино.
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Далее в ролике показывают безумные кадры из новой части франшизы "Форсаж" и Вин Дизель продолжает: "Порадоваться. И снова начали верить. Ибо где еще бывают такие повороты, как в кино? Скоро увидимся".
Вин Дизель пригласил поклонников в кино на "Форсаж 9: Безудержная Сага" 2021: смотрите видео онлайн
Сюжет "Форсажа 9"
Доминик Торетто вынужден вступить в противостояние со своим младшим братом. Тот устроился на работу к врагу Торетто – Сайфер. Женщина решила воспользоваться родственными связями своего наемника и приказала убить Доминика. Вся команда "Форсажа" соберется, чтобы дать отпор.
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Актеры фильма "Форсаж 9"
Даже по трейлеру зрителей ошарашивает актерский состав ленты. В "Форсаж 9: Безудержная сага" сыграли топовые актеры Голливуда:
- Вин Дизель – Доминик Торетто
- Джон Сина – Джейкоб Торетто
- Мишель Родригес – Лотти
- Тайриз Гибсон – Роман Пирс
- Брюстер – Миа Торетто
- Шарлиз Терон – Сайфер
- Ludacris – Теж Паркер
- Хелен Миррен – Магдалина Шоу и др.
Кроме этого, 10-летний сын Вина Дизеля также появится в картине. Мальчик сыграл молодого Доминика в фильме "Форсаж 9: Безудержная сага".