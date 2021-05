Компания Universal искусно подогревает интерес публики к новому фильму "Форсаж 9: Безудержная сага". Эта франшиза хорошо известна любителям экшенов, ведь на протяжении 9 частей ленты зрители имели возможность увидеть захватывающие спецэффекты и драки.

По сюжету, Доминик Торетто вынужден вступить в противостояние со своим младшим братом. Тот устроился на работу к врагу Торетто – Сайфер. Женщина решила воспользоваться родственными связями своего наемника и приказала убить Доминика. Вся команда "Форсажа" соберется, чтобы дать отпор.

Ранее режиссер Джастин Лин выложил на своем твиттере короткий ролик, в котором зрители могут увидеть внутреннюю кухню съемок. Там показали, как снималась сцена с сумасшедшим трюком, во время которого Вин Дизель проезжает боком на машине, чтобы заехать в грузовик с Летти (Мишель Родригес).

Для 4 секунд в фильме огромная команда работала в течение 8 месяцев.

3 машины уничтожены. Работа от более чем сотни самых преданных и талантливых людей. Лучшая работа в мире,

– сказал Лин.

"Форсаж 9: Безудержная сага" 2021: смотрите трейлер

"Форсаж 9: Безудержная сага" – это, действительно, потрясающая работа режиссеров, сценаристов и актеров. Что о ней говорит мир – узнаем далее в нашем материале.

Отзывы о "Форсаж 9: Безудержная сага" 2021

Шеннон Макгрю, Nightmarish Conjurings:

"Это одна из крупнейших частей из коллекции франшиз The Fast and the Furious. Все возможно, везде сюрпризы, трюки самые лучшие".

Майк Рейес, CinemaBlend:

"F9 удивляет! Возвращение Джастина Лина – это высокая позиция".

Кортни Говард, Fresh Fiction:

"F9 – это грандиозное удовольствие. Бомбический, наглый, смелый. Вин Дизель и Джон Сина – потрясающие".

Дэвид Эрлих, IndieWire:

"F9 на сегодня – это самый большой и самый смешной "Форсаж".

Скотт Мензель, We Live Entertainment:

"Это одно из самых слабых производств в франшизе".

Молли Фримен, Screen Rant:

"Сюжет – свежий и новаторский".

Джон Кампеа, The John Campea Show:

"Это худший FF фильм на сегодня".

Эрик Дэвис в своем твиттере:

"Идеальный летний блокбастер".

Майк Рейес, CinemaBlend:

"Адреналин зашкаливает, а история приобретает увлекательную глубину".

Кортни Говард, Fresh Fiction:

"Трюки и амбициозные экшн-сцены сочетаются с драматической мыльной оперой. Однако "Форсаж 9" заставит вас забыть о своих проблемах на несколько часов".

Стив Вайнтрауб, Collider:

"Смотрел F9 вчера вечером в кинотеатре в Лос-Анджелесе. Слышал, как другие люди смеялись, это было лучшей частью. Спасибо науке. И не волнуйтесь, трейлеры не испортили фильм. Поклонникам будет очень интересно смотреть".

О чем фильм "Форсаж 9: Безудержная сага"

Криминальный триллер является продолжением медиафраншизы, в которую входят 9 полнометражных и два короткометражных фильма.

По сюжету Доминик Торетто (Вин Дизель) залегает на дно и живет спокойной жизнью с Летти (Мишель Родригес) и их сыном. Однако у судьбы на него совсем другие планы, ведь опасность прошлых ошибок всегда скрывается за мирным горизонтом. Опасная кибертеррористка Сайфер (Шарлиз Терон) решает отомстить Доминику за предыдущие неудачи и использует для этого профессионального наемного убийцу Джейкоба (Джон Сина), который к тому же является давно брошенным братом Торетто.

В Украине "Форсаж 9: Безудержная сага" выйдет на большие экраны 27 мая 2021 года. Поэтому не пропусти долгожданную премьеру!