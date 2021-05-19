Компания Universal искусно подогревает интерес публики к новому фильму "Форсаж 9: Безудержная сага". Эта франшиза хорошо известна любителям экшенов, ведь на протяжении 9 частей ленты зрители имели возможность увидеть захватывающие спецэффекты и драки.
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По сюжету, Доминик Торетто вынужден вступить в противостояние со своим младшим братом. Тот устроился на работу к врагу Торетто – Сайфер. Женщина решила воспользоваться родственными связями своего наемника и приказала убить Доминика. Вся команда "Форсажа" соберется, чтобы дать отпор.
Ранее режиссер Джастин Лин выложил на своем твиттере короткий ролик, в котором зрители могут увидеть внутреннюю кухню съемок. Там показали, как снималась сцена с сумасшедшим трюком, во время которого Вин Дизель проезжает боком на машине, чтобы заехать в грузовик с Летти (Мишель Родригес).
Для 4 секунд в фильме огромная команда работала в течение 8 месяцев.
3 машины уничтожены. Работа от более чем сотни самых преданных и талантливых людей. Лучшая работа в мире,
– сказал Лин.
"Форсаж 9: Безудержная сага" 2021: смотрите трейлер
"Форсаж 9: Безудержная сага" – это, действительно, потрясающая работа режиссеров, сценаристов и актеров. Что о ней говорит мир – узнаем далее в нашем материале.
Отзывы о "Форсаж 9: Безудержная сага" 2021
Шеннон Макгрю, Nightmarish Conjurings:
"Это одна из крупнейших частей из коллекции франшиз The Fast and the Furious. Все возможно, везде сюрпризы, трюки самые лучшие".
Майк Рейес, CinemaBlend:
"F9 удивляет! Возвращение Джастина Лина – это высокая позиция".
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Кортни Говард, Fresh Fiction:
"F9 – это грандиозное удовольствие. Бомбический, наглый, смелый. Вин Дизель и Джон Сина – потрясающие".
Дэвид Эрлих, IndieWire:
"F9 на сегодня – это самый большой и самый смешной "Форсаж".
Скотт Мензель, We Live Entertainment:
"Это одно из самых слабых производств в франшизе".
Молли Фримен, Screen Rant:
"Сюжет – свежий и новаторский".
Джон Кампеа, The John Campea Show:
"Это худший FF фильм на сегодня".
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Эрик Дэвис в своем твиттере:
"Идеальный летний блокбастер".
Майк Рейес, CinemaBlend:
"Адреналин зашкаливает, а история приобретает увлекательную глубину".
Кортни Говард, Fresh Fiction:
"Трюки и амбициозные экшн-сцены сочетаются с драматической мыльной оперой. Однако "Форсаж 9" заставит вас забыть о своих проблемах на несколько часов".
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Стив Вайнтрауб, Collider:
"Смотрел F9 вчера вечером в кинотеатре в Лос-Анджелесе. Слышал, как другие люди смеялись, это было лучшей частью. Спасибо науке. И не волнуйтесь, трейлеры не испортили фильм. Поклонникам будет очень интересно смотреть".
О чем фильм "Форсаж 9: Безудержная сага"
Криминальный триллер является продолжением медиафраншизы, в которую входят 9 полнометражных и два короткометражных фильма.
По сюжету Доминик Торетто (Вин Дизель) залегает на дно и живет спокойной жизнью с Летти (Мишель Родригес) и их сыном. Однако у судьбы на него совсем другие планы, ведь опасность прошлых ошибок всегда скрывается за мирным горизонтом. Опасная кибертеррористка Сайфер (Шарлиз Терон) решает отомстить Доминику за предыдущие неудачи и использует для этого профессионального наемного убийцу Джейкоба (Джон Сина), который к тому же является давно брошенным братом Торетто.